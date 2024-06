Pripremite se na vrućine, stiže pravo ljeto: Temperature se penju i iznad 30 stupnjeva

Pretežno sunčano, vrlo toplo, a ponegdje i vruće s najvišim dnevnim temperatura zraka između 26 i 31 Celzijevog stupnja očekuje u četvrtak Hrvatsku, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Uz lokalni popodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti postoji mala vjerojatnost za kraći pljusak. Ujutro na kopnu kratkotrajno ima magle. Vjetar će biti slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

Sutra će pak biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne u unutrašnjosti rijetko može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 16 do 21, a najviša uglavnom između 26 i 31 °C.

VEZANI ČLANCI:

- Ako već ne ponegdje u četvrtak, toplih noći s najnižom temperaturom zraka 20 °C i višom gotovo sigurno će biti sljedećih dana, na Jadranu sve češće vrućih te pretežno vedrih, uz samo rijetke oblake, većinom visoke koprenaste, osobito na sjevernom dijelu. Uz najprije uglavnom slab burin, zatim ponegdje i umjeren maestral, i temperatura mora bit će u porastu.

U unutrašnjosti većinom još toplija poslijepodneva nego na Jadranu, uz najviše vrijednosti temperature ponegdje u Dalmaciji i istočnoj Hrvatskoj i više od 32 °C. Vrućinu će u mnogim krajevima pratiti sparina, te uglavnom u pograničnom području sa Slovenijom i lokalni razvoji oblaka iz kojih su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Valja spomenuti da će i noći i jutra biti sve manje svježi, ali i dalje uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu - najavio je za HRT meteorolog Zoran Vakula.



GALERIJA FOTO Kataklizma u Njemačkoj: Cijeli gradovi pod vodom, raste broj poginulih, šteta se broji u desecima milijardi