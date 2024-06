Pogledajte karte: Nad Hrvatskom u idućim danima sve toplije, evo kad stiže pravo ljeto

Danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša, poslijepodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na sjevernom Jadranu do sredine dana i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C, javlja DHMZ.

Sutra će biti barem djelomice sunčano vrijeme. Uz prolazno više oblaka samo rijetko u noći i tijekom jutra na Jadranu može pasti malo kiše, a u unutrašnjosti se uz dnevni razvoj oblaka lokalno očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na sjevernom dijelu prijepodne i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna većinom između 23 i 28 °C.

"U nastavku tjedna na kopnu sve više sunčanog i toplijeg vremena. Ujutro će vidljivost ponegdje smanjivati kratkotrajna magla. S dnevnim razvojem oblaka rijetkih, izoliranih pljuskova bit će osobito u srijedu poslijepodne. Na Jadranu većinom suho i sunčano, u srijedu s umjerenom naoblakom, a u četvrtak i petak i pretežno vedro. Tijekom popodneva slab do umjeren vjetar s mora upotpunjavat će već pomalo ljetni ugođaj uz koji će temperatura zraka rasti prema 30 °C.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

