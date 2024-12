Primorac: Svi kandidati napadaju samo mene

Predsjednički kandidat Dragan Primorac u nedjelju je sa skupa u Šibeniku najavio otvaranje arhiva vukovarske bolnice i JNA-a, ponovio da će Srbiji stopirati ulazak u EU ako ne otkrije lokacije masovnih grobnica te ustvrdio da ostali predsjednički kandidati napadaju samo njega.

Aktualnom predsjedniku Republike i protukandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima Zoranu Milanoviću poručio je da mu "više sliči na kokoš nego na orla“ te da će na Pantovčak vratiti bistu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i sa sobom, kao budućim predsjednikom RH, na Pantovčak dovesti ratne vojne invalide i branitelje, dragovoljce Domovinskog rata.

Za Primorca "temelj države mora biti iskonski čist", a ne postoji "čišći temelj od pobjedničkog Domovinskog rata". "I on će biti točka za sve – za generacije koje dolaze, za sadašnjost, i za budućnost“, rekao je Primorac s predizbornog skupa održanog u nedjelju navečer u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku.

Predsjednički kandidat HDZ-a i partnera kao važne točke svog programa istaknuo je usku suradnju s hrvatskom Vladom u inzistiranju da Srbiji otkrije lokacije masovnih grobnica, jer će im suprotnom onemogućiti ulazak u Europsku uniju te otvaranje arhiva vukovarske bolnice i JNA.

Srbiji je poručio da njega nitko nikad nije uspio preplašiti, pa neće ni Srbija, ali da im on neće dati da postanu dio EU sve dok ne ispune njegove zahtjeve. "Vama je vrijeme da se probudite, da shvatite što ste napravili i da dostavite te podatke, inače ostajete na mjestu koje vam pripada, a to je balkanska rupa“, poručio je Primorac.

Za Milanovića je rekao da sve što je napravio u prvom predsjedničkom mandatu "stane na pola stranice A4 formata". "U pet godina mandata, imao je devet ili deset susreta sa stranim državnicima, od toga četiri s Milom iz Laktaša, predsjednikom Republike Srpske. To nije Hrvatska koju želimo i zato mora otići“, uvjeren je Primorac.

Dodao je da je Milanović sposoban samo za vrijeđanje ljudi te da je to, prema njegovim saznanjima, jedan od razloga zašto državnici susjednih zemalja ne dolaze u Hrvatsku na sastanke s Milanovićem. "Nisu sigurni hoće li ih izvrijeđati", ustvrdio je Primorac te dodao da je Milanović "unio klimu kakvu Hrvatska nije zabilježila od svoje samostalnosti". "Razina vrijeđanja je prešla svaku granicu. Razina agresije koju sam doživio sa svojim suradnicima ne pamti se u povijesti hrvatske države", zaključio je.

Tvrdi da "i Kekin, i Milanović, i Bulj, i Raspudić, i Jonjić, svi napadaju samo jednog kandidata" – njega, te da je ljevica u strahu da će izgubiti ove izbore. "Ta prljava lijeva opcija Zorana Milanovića je u strahu da ne izgubi zadnje brdo, jer kad izgubi zadnje brdo, na tom valu idemo na sve ostale lokalne izbore i mijenjamo Hrvatsku na bolje", poručio je.

Milanović je, tvrdi Primorac, uspio Hrvatsku baciti na koljena i toksičnu atmosferu proširiti po cijeloj Hrvatskoj do te mjere da je pokušao prikazati da mu se nitko ne usudi suprotstaviti na izborima.

"Oni su u šoku ovih dana od anketa, a ankete vrlo jasno pokazuju da nas dvojica idemo u drugi krug. Devet puta sam ga javno pozvao na sučeljavanje. Kad muškarca pozovete devet puta, on izlazi, ako ne izađe, on je politički mrtav. Onda danas kaže da se osjeća kao orao koji leti i ne bavi se mušicama. Zorane Milanoviću, daleko više me podsjećaš na kokoš od orla“, zaključio je Primorac predizbornu kampanju u Šibensko–kninskoj županiji, dodajući da zajedništvo srca i duše HDZ-a ne može pobijediti nijedna druga politička opcija.