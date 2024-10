Primorac: Milanović zastrašuje građane izjavama o Ukrajini, želi se prikazati kao zaštitnik hrvatskih interesa

Kandidat HDZ-a za predsjednika Dragan Primorac izjavio je u petak kako su izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića oko nedavanja suglasnosti o sudjelovanju hrvatskih Oružanih snaga u NATO aktivnosti za potporu Ukrajini zapravo prevara i zastrašivanje hrvatskih građana.

"Kad pogledate deklaraciju nakon washingtonskog sastanka gdje kaže - mi čelnici država, a on je bio među njima, potpisuju dokument u kojem vrlo jasno stoji da države članice NATO-a, pogotovo u točki 15, daju potporu edukaciji ukrajinskih vojnika, ali da u niti jednom trenutku NATO neće biti uključen u vojne operacije, što znači niti jedan ročnik neće biti uključen u vojne operacije, onda to moramo shvatiti kao izjavu koja je prevara hrvatskih građana", rekao je Primorac nakon predstavljanja u Gospiću.

"Ako želite ostvariti populizam na način da ćete zastrašivati hrvatske građane s nečim što ne stoji u dokumentu, što nitko ne pomišlja, a govorim kao budući predsjednik kako nikada neću dozvoliti da hrvatski ročnik napusti teritorij Hrvatske i uđe u neko ratno zbivanje izvan naše domovine, onda je potpuno jasno", rekao je u komentaru na predsjednikovu odluku. Pri tome je poručio kako se vojska ne smije koristiti u političke svrhe, pogotovo unutar predizborne kampanje, i da on ne bi napravio takav potez koji su "svi u Hrvatskoj osudili".

"To što je u jednom trenutku dobio potporu ljudi i ispao kao zaštitnik hrvatskih interesa, što je potpuna laž, je već danas rezultiralo da su ljudi prepoznali o čemu on govori, ali nam je ozbiljno narušio status u NATO-u", ocijenio je, dodavši kako je zato vrijeme da Milanović ode. Upitan podržava li izmjene Zakona o obrani koje bi smanjile ovlasti predsjednika, Primorac je odgovorio kako ustavni stručnjaci jasno kažu da nema smanjenja ovlasti bez promjene Ustava i da je osobno protiv promjena i smanjenja ovlasti hrvatskog predsjednika.

Na pitanje kako komentira to što u anketama zaostaje za aktualnim predsjednikom oko 15 posto, pa čak i u drugom krugu gdje bi 12 posto članova HDZ-a glasalo za Milanovića, Primorac je rekao kako su ankete važne i motivirajuće i da je dobro o njima raspravljati. "Niti jednu dvojbu nemam osobno da u drugom krugu predsjedničkih izbora ja dobivam Zorana Milanovića. On je prošlost, on je Hrvatska koja je iza nas, ja govorim o Hrvatskoj budućnosti, potpuno neopterećen od svega", ustvrdio je Primorac. Pri tome je dodao kako je njegovih pet godina mandata bilo "gubitak za Hrvatsku". "Poplavu" desnih kandidata u utrci za predsjednika ocijenio je kao sjajnom za hrvatsku demokraciju, rekavši kako pozdravljaju svakog čovjeka koji može dati sugestiju kako bi Hrvatska bila bolja.

