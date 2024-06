Tri mjeseca od nestanka male Danke: Slučaj je prepun stravičnih detalja, no tijelo djevojčice još nije pronađeno

Sudbina malene Danke Ilić, dvogodišnje djevojčice iz okolice Bora u Srbiji, već tri mjeseca je nepoznata. Toga 26. ožujka Danka je zajedno s majkom i starijim bratom bila u Banjskom Polju, selu nedaleko od Bora. U jednom trenutku Danka je nestala i od tada joj se gubi svaki trag. Tijekom proteklih tri mjeseca u potragu za Dankom uključila se ne samo cijela srpska policija nego i vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja kao i brojni civili. Pretraženo je cijelo područje, ali od tijela malene Danke nema niti traga.

Desetak dana poslije nestanka Danke srpska policija je uhitila Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50), inače radnike JKP Vodovod iz Bora, koji se sumnjiče da su djevojčicu udarili automobilom, tijelo stavili u prtljažnik i potom ga bacili na divlji deponij na Starom Banjskom putu. O svireposti ubojstva govori i to kako je navodno Danka bila živa kada je ubačena u prtljažnik, ali umjesto da je odvedu u bolnicu kako bi joj se pružila pomoć oni su njeno tijelo bacili na divlji deponij. Niti tu nije bio kraj jer su poslije dolazili na isto to mjesto kako bi premjestili tijelo, ali lokaciju nikada nisu željeli odati. Toliko su bešćutni bili da su do dana kada su uhićeni bili u blizini te čak sudjelovali u potrazi za Dankom.

Ubrzo poslije uhićenja navodno kako su uhićeni priznali svirepo ubojstvo koje je šokiralo ne samo Srbiju nego i cijelu regiju. Mediji su prenijeli neslužbene informacije kako su njih dvojica toga 26. ožujka obavljali poslove u Banjskom Polju. Pri tome su vozili brzo te udarili Danku koja je očigledno bila odlutala iz dvorišta. Kada su izašli iz automobile umjesto da joj pomognu oni su njeno tijelo stavili u prtljažnik automobila, odvezli ga ne deponij, udavili je i tamo je bacili. Preneseno je kako su je prvo zatrpali otpadom, da ne bude uočljivo, poslije čega su otišli dalje. U međuvremenu su se dogovorili kako će službeni automobile detaljno očistiti kiselinama i raznim kemijskim sredstvima kako bi otklonili tragove krvi. Forenzičkom analizom i upotrebom posebnih lampi policija je pronašla tragove krvi, a kasnije je utvrđeno da krv pripada Danki.

Međutim, na saslušanju koje je održano 4. lipnja Srđan Janković je negirao izvršenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret te rekao ne samo kako nije sudjelovao u ubojstvu djevojčice nego je rekao i da djevojčicu nikada nije niti vidio. I drugi osumnjičeni za ovo ubojstvo Dejan Dragijević izjavio je kako su mu brat i otac pomogli premjestiti tijelo. Oni su također uhićeni, a brat Dalibor u policiji je preminuo 7. travnja. Policija je odmah prenijela kako mu je pozlilo dok su neki mediji prenijeli kako je Dejan Dragijević preminuo od posljedica policijskog zlostavljanja o čemu se još uvijek provodi istraga. Dejana i Daliborova majka, koja je bila narušenog zdravlja, preminula je 15. svibnja.

Inače, u sklopu cijele dosadašnje istrage ispitano je 20-ak svjedoka među kojima je više njih slano i na poligrafsko ispitivanje. Ispitivanja su u više navrata prolazili i Dankini roditelji. Najavljuju se i nova ispitivanja. Odvjetnica Dejana Dragijevića, koji je odmah po uhićenju priznao ubojstvo, prenijeli su kako je Dragijević zatražio da ponovno bude saslušan. Za sada nitko ne zna što bi on mogao reći istražiteljima ali je sigurno kako bi taj iskaz mogao razjasniti cijeli slučaj ili ga ipak dodatno zakomplicirati. Mnogi su mišljenja kako će i on krenuti stopama Jankovića te da će negirati sve što je do sada rekao, pozivajući se na policijski pritisak.

Sve češće se mogu čuti i kritike na rad policije koja tijekom tri mjeseca nije uspjela pronaći tijelo Danke Ilić niti rasvijetliti cijeli slučaj. Oni su u svojim objavama medijima izvještavali što se radi i kada. Međutim, ostaje nejasno i što se čekalo s privođenjem Jankovića i Dragijevića ako se već prvoga dana, prema GPS signalu, znalo da je njihovo vozilo bilo u blizini mjesta gdje je nestala Danka. Često se može pročitati i kako se radi o nepristupačnom terenu punom kotlina, pećina i slično, ali niti to u današnje vrijeme ne bi trebao biti preveliki problem da se pronađe tijelo dvogodišnje djevojčice.

Kada govore o ovome slučaju odvjetnici su mišljenja da ako se tijelo nestale djevojčice ne pronađe i ne riješe svi detalji kako će osumnjičeni teško biti osuđeni, odnosno kako će ih se morati pustiti na slobodu. Radi činjenice kako tijelo djevojčice još uvijek nije pronađeno svako malo se mogu pročitati i razne druge teorije o ovome slučaju pa čak i kako je Danka prodana. U prilog tome ide i činjenica kako se rumunjska granica od mjesta gdje je nestala Danka nalazi na svega par desetaka kilometara.

