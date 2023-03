Prigožin: Wagner ima punu kontrolu nad istočnim dijelom Bahmuta

Bjelorusija je u utorak uhitila, kako je rekla, ukrajinsku "terorističku skupinu" koja je radila s kijevskim obavještajnim službama zbog pokušaja sabotaže na bjeloruskom aerodromu, javlja Reuters pozivajući se na novinsku agenciju Belta. Poljska će ovoga tjedna u Ukrajinu poslati deset dodatnih tenkova Leopard 2 njemačke proizvodnje, objavio je poljski ministar obrane u utorak. Ukrajinska vojska je poručila da će osvetiti smrt svog vojnika koji je navodno kao zarobljenik ubijen rafalnom vatrom pošto je uzviknuo "Slava Ukrajini!", na videosnimci pogubljenja koja se širi društvenim mrežama.

Tijek događaja:

8:15 - Ruska skupina plaćenika Wagner preuzela je punu kontrolu nad istočnim dijelom Bahmuta, rekao je u srijedu osnivač Wagnera Jevgenij Prigožin. "Jedinice privatne vojne tvrtke Wagner preuzele su kontrolu nad istočnim dijelom Bakhmuta", rekao je Prigožin u glasovnoj snimci na Telegramu. “Sve istočno od rijeke Bahmutka potpuno je pod kontrolom Wagnera”, rekao je.

U utorak je Volodimir Zelenski upozorio u intervjuu za CNN da bi to bio "otvoren put" za ruske trupe da zauzmu gradove u Ukrajini ako preuzmu kontrolu nad Bakhmutom. "Ovo je taktika za nas, razumijemo da bi nakon Bahmuta mogli ići dalje", rekao je ukrajinski predsjednik. Prigožin je i ranije objavljivao tvrdnje o preuranjenom uspjehu, izvještava Reuters. Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

8:10 - Ruske snage izvele su više od 30 neuspješnih napada tijekom prošlog dana samo u blizini Orihovo-Vasilivka, 20 km sjeverozapadno od Bakhmuta, rekao je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u svom današnjem dnevnom ažuriranju. Granatirali su područja 10 naselja duž Bakhmutske dionice bojišnice. "Neprijatelj, unatoč značajnim gubicima ... nastavlja jurišati na grad Bakhmut", dodao je Glavni stožer.

8:07 - Ulična rasvjeta u Harkivu jučer se upalila prvi put od početka rata, objavio je gradonačelnik Terehov na Telegramu. "Više od godinu dana jedini izvor svjetla u Harkovu tijekom mračnih sati dana uglavnom su bila svjetla automobila. U to vrijeme bilo je mnogo prometnih nesreća u kojima su ljudi bili ozlijeđeni", napisao je. Svjetla su se upalila u utorak navečer od 18 do 19.30 sati.

Instead of a thousand words.



City lights were turned on in Kharkiv for the first time in over a year.



📷: Pavlo Pahomenko pic.twitter.com/DVHVqjEWWD