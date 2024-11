Prestizao policiju po punoj crti pa ih udario i pobjegao: 'Imao sam osjećaj da nas je htio izgurati'

Štef (20) iz Zagorja je u travnju udario u policijsko vozilo. To se dogodilo u 23.18 sati na Bistričkoj cesti u Konjščini kada je počeo prestizati policijsko vozilo i to na dijelu ceste gdje je puna linija koja označava zabranu pretjecanja. Pritom je automobilom iznenada skrenuo udesno vraćajući se u prometni trak kojim se kretalo policijsko vozilo, uslijed čega je desnom bočnom stranom svog automobila udario u lijevu bočnu stranu službenog vozila. Nakon toga, zbrisao je s mjesta prometne nesreće.

Policajci su ga pokušali sustići s uključenim zvučnim i svjetlosnim znakovima, no on se nije dao. Potom je u dvorištu napao policajce s nekim predmetom u ruci, pa su ga jedva svladali upotrijebivši suzavac i lisice. - Mislim da su oni mene htjeli zaustaviti i kako sam se kretao više lijevom stranom ceste, neposredno prije prijelaza ceste preko željezničke pruge došlo je do udara lijeve bočne strane policije u desnu bočnu stranu mog auta jer sam zbog tog prijelaza malo usporio. Ja sam se tada preplašio i nastavio daljnju vožnju. I priznajem, zbog toga sam stvarno kriv, ali nisam kriv za pretjecanje preko pune crte i za prometnu nesreću - ovako se Štef branio u prekršajnom postupku, javlja Danica.

Policajac je svjedočio kako su te noći uočili vozilo koje je krivudalo, pa su ga htjeli zaustaviti te su uključili zvučne i svjetlosne uređaje na policijskom vozilu i počeli ga polako pretjecati kako bi ga zaustavili svjetlećom tablicom “Stop policija”. - Ali, unatoč punoj liniji vozač je počeo nas pretjecati i u tom pretjecanju je naglo skrenuo u desnu prometnu traku pa udario desnom bočnom stranom u lijevu bočnu stranu našeg automobila. Imao sam osjećaj da nas je htio izgurati iz ceste - rekao je policajac dodajući kako je Štef nastavio vožnju te se nije obazirao na njihova upozorenja da se zaustavi. Rekao je i kako je, nakon što se zaustavio, Štef krenuo na njih 'sa nekim predmetom' te da su morali primijeniti suzavac. Sutkinja ga je proglasila krivim i kaznila s 1000 eura i šest mjeseci zabrane vožnje. Kazneni postupak zbog napada na policajce još nije dovršen.

