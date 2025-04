Župniku iz Hrašćine određen istražni zatvor: Cure detalji slučaja koji je šokirao Hrvatsku

Župnik iz Hrašćine, kojega se tereti da je u romskom naselju Kuršanec Lug u Međimurskoj županiji za novac spolno iskorištavao mlađe punoljetnike i maloljetnike, u srijedu poslijepodne priveden je u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu. Ondje je spitan, a sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, prenosi HRT.

“Istražni sudac je odredio istražni zatvor iz dvije osnove. Jedna je zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na žrtvu i potencijalne svjedoke. A drugi osnov, je opasnost od ponavljanja istog ili istovrsnog kaznenog djela”, rekao je Igor Pavlić, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.

Premda policija još nije službeno komentirala slučaj jer je istraga u tijeku, poznato je da su pretražene dvije lokacije povezane sa župnikom – župni dvor u Hrašćini i jedna privatna nekretnina. U fokusu istrage nalazi se i župnikov mobitel, za koji se vjeruje da sadrži potencijalne dokaze. Naime, prema dostupnim informacijama, nekoliko osoba mu je prije nekoliko tjedana ukralo mobitel i novac, a sam župnik je to prijavio policiji. Upravo je ta prijava potaknula otkrivanje detalja koji su rezultirali istragom.

“U tom trenutku dok je on nama nudio para da nama to i to uradi, mi smo ga odmah opljačkali jer smo vidjeli kakav čovjek može biti. Mobitel smo mu uzeli radi dokaza jer ima puno slika kako svašta radi”, rekao je svjedok te dodao: “Ne bih pred kamerama sad spominjao... htio je jako ružne stvari”.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić izjavio je da se, u skladu s važećim protokolima, sve informacije o slučaju prosljeđuju Hrvatskom zavodu za socijalni rad te da neće komentirati pojedinosti dok istraga traje. Posebna pažnja, dodao je, bit će posvećena maloljetnim osobama koje će, ako se potvrdi zlostavljanje, trebati stručnu pomoć.

Mještani Hrašćine šokirani su uhićenjem župnika, koji je dugi niz godina služio u župi. Neki ga se sjećaju iz školskih dana, ističući da nisu naslućivali ovakvo ponašanje.

Na slučaj su reagirale i crkvene institucije. U priopćenju za medije Bjelovarsko-križevačke biskupije stoji da je Biskupski ordinarijat BKB u utorak, 29. travnja, obaviješten iz Službe kriminalističke policije Policijske uprave međimurske da "provode kriminalističko istraživanje vezano za kaznena djela iz domene kaznenopravne zaštite djece s kojima se u vezu dovodi jedan svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije. Bjelovarsko-križevačka biskupija u svom priopćenju navodi kako im podaci o istrazi nisu bili poznati sve do službene obavijesti iz Policijske uprave međimurske. Iz biskupije poručuju kako u potpunosti surađuju s nadležnim tijelima te pozivaju sve koji imaju saznanja o mogućim zlostavljanjima da se obrate nadležnim institucijama.

“Izražavamo duboko suosjećanje sa svim mogućim žrtvama seksualnog zlostavljanja ili bilo kakvog drugog nasilja. Naglašavamo našu čvrstu predanost istini, pravdi i zaštiti dostojanstva svake osobe, osobito maloljetnika i drugih ranjivih osoba”, priopćili su iz priopćenja Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Pomoćni zagrebački biskup mons. Mijo Gorski na konferenciji za novinare izrazio je žaljenje ako se sumnje potvrde i rekao da nažalost ne možemo drugo nego čekati dok policija ne donese pravorijek o tome što se zapravo dogodilo.

“Biskupima su podatci potpuno nepoznati pa mogu samo izraziti u ime svih crkvenih osoba žaljenje ako je došlo do takvoga djela zlorabljenja osoba i iskorištavanje osoba od klerika”, rekao je Gorski na konferenciji za novinare u Zagrebu.

I drugi svećenici oglasili su se o slučaju. Velečasni Antun Hoblaj iz Preloga, koji je proglašen počasnim građaninom Međimurske županije, naglasio je kako nikoga ne štiti njegova uloga ili zvanje te da svi odgovorni za zločine moraju snositi posljedice.

“Za sve vrijedi isto ono što nije dobro, nije dobro, što je zlo, zlo je. To treba jasno reći”, naglasio je vlč. Hoblaj.