‘Premorene sestre, nema tko otipkati nalaze...’

Premorene medicinske sestre koje na brizi imaju više pacijenata nego što je ugovoreno s HZZO-om, 60-ak specijalista nezadovoljnih organizacijom rada, a time i smanjenjem broja postupaka, duge liste čekanja, iskorištenost novog uređaja za magnetnu rezonanciju... to su neki od problema u Županijskoj bolnici Čakovec na koje su pojedini vijećnici upozoravali na aktualcu posljednje sjednice Skupštine Međimurske županije.

Duže liste čekanja

Medicinskom kontrolom HZZO-a utvrđene su pogreške u fakturiranju nekih postupaka i određivanja glavne dijagnoze pri otpustu pacijenata.

Kontrolom specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite utvrđeno je da od 183 kontrolirana računa njih 75 nije ispravno fakturirano, a najviše pogrešaka odnosi se na prve i kontrolne jednostavne i složene preglede. Kontrolom stacionarnih računa utvrđeno je da je od 80 kontroliranih računa 28 neispravno fakturirano.

Specijalisti s nekoliko odjela, od anesteziologije, interne medicine do radiologije i ginekologije, upozorili su na otežani rad smanjenjem satnice i samim time na povećanje liste čekanja iz specijalističko konzilijarne službe, dijagnostike, operativnih zahvata. Sve to, upozoravaju, dovodi do smanjenja adekvatne zdravstvene zaštite.

Žale se i na izmjene označenih dana godišnjeg odmora u rasporedu sa slobodnim danima koje je poduzeo ravnatelj što je, tvrde, dovelo do dodatnih organizacijskih problema.

Nadalje, zbog manjka daktilografa nalazi nisu mogli biti dostavljeni isti dan. Liječnici su ih očitali, no nije ih imao tko otipkati. Pacijenti su porukom zalijepljenom na vratima odjela zamoljeni za razumijevanje. Bolnica ima novu magnetsku rezonanciju, no pitanje je koliko je liječnika dosad educirano za rad s tim uređajem.

Ravnatelj dr. sc. Tomislav Novinščak kaže da se u bolnici godišnje obavi preko tri milijuna zdravstvenih usluga. Problem je, smatra, neujednačena praksa od strane različitih područnih ureda HZZO-a, pa se u jednom dijelu Hrvatske računi prihvaćaju, a u Čakovcu odbijaju. Na uočene nepravilnosti u većem dijelu uložili su primjedbu.

– ŽB Čakovec spada u sam vrh po fakturiranju zdravstvenih usluga – odgovara ravnatelj. Prekovremeni sati i otežan rad liječnika brojnim prekovremenim satima nacionalno je prepoznat kao jedan od ključnih faktora izgaranja liječnika. Kao ravnatelj ne može, kaže, dopustiti protuzakonit rad.

– Zadatak je ravnatelja učiniti sustav stabilnim, dobro organiziranim, a partikularni interes pojedinaca nikad ne može biti ispred interesa sustava – uzvraća na kritike. Daktilografija je, ističe, nekad bila specifično znanje i vještina, no danas već gotovo svi zdravstveni radnici tipkaju s dvije ruke i bez gledanja u tipkovnice.

‘Razmišljajte u skladu s 21. st.’

– Danas se koriste razni govorni softveri, gadgeti, automatski analizatori raznih snimaka, autovalidacijski programi i slično, i vrijeme je da svi naši odjeli počnu razmišljati u skladu s 21. stoljećem – ističe.

Vezano za rad s MR-om, kaže da bolnica ima nekoliko specijalista koji očitavaju nalaze u suradnji s vanjskim stručnjacima, a cilj je da imaju samostalne stručnjake za većinu obavljenih snimanja.