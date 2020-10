Preko 1.200 novozaraženih u jednom danu, čak 613 u Beču

U Austriji broj novozaraženih umjesto da iz dana u dan pada i kreće se silaznom putanjom kako to priželjkuje i kako je to najavljivao za polovicu listopada ministar zdravlja Rudolf Anschober, on strmoglavo raste i u četvrtak je dosegao „apsolutno negativni rekord rekorda“, kako izvještavaju austrijski mediji.

Čak 1.209 novozaraženih koronavirusom u samo proteklih 24 sata, od čega čak 613 u Beču. Ono što pritom također treba istaći je da je svakim danom sve više Covid-19 preminulih. S utorka na srijedu bilo je osmero, a od jučer na danas još osmero, pa se je tako ukupan broj smrtnih slučajeva od koronavirusa od početka pandemije krajem veljače do danas prijepodne popeo na 838, što je povećanje od jedan posto u jednom danu. Analitičari to gledaju drugačije, jer drugačije barataju s brojkama. Ali Austrijanci su prestrašeni jer osam po osam svakoga dana ipak je previše. Previše je svaki ljudski život kojeg odnese ovaj vraški opasan koronavirus, ne samo u Austriji nego diljem svijeta.

Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 9.930 osoba, od čega je njih 506 na bolničkom liječenju, uključujući 107 na intenzivnoj njezi, što je 7 osoba više nego jučer.

Nakon Beča s rekordnih 613 novozaraženih u protekla 24 sata, koji očito još uvijek nije poduzeo sve što bi trebao da se zaustavi razantno širenje zaraze u austrijskom glavnom gradu, najviše novih slučajeva Covid-19 zaraze ima u Donjoj Austriji (169), Gornjoj Austriji (149), Tirolu (95), Salzburgu (50), Štajerskoj (43), Vorarlbergu (41), Koruškoj (31) i Gradišću (18).

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u Austriji je od početka pandemije do danas zabilježeno 52.057 oboljelih, 41.289 ozdravljenih i 1.756.856 Covid-19 testiranih, što je za 21.762 osoba više nego jučer u isto vrijeme.

VIDEO Vili Beroš komentirao je današnji rekord od 542 novooboljela od koronavirusa: “Skok novozaraženih je očekivan, u idućim danima očekuje se slično!”

Mediji izvještavaju kako je stopa otkrivanja izvora zaraze i kontakata zaraženih u porastu. Austrijska Agencija za zdravlje i sigurnost hrane AGES tvrdi da je u Beču razjašnjeno samo 17 posto izvora zaraze. Vijećnik Grada Beča za zdravstvo Peter Hacker to opovrgava i ističe kako je u prošlom tjednu ta stopa iznosila 61 posto. Ako i jeste prošli tjedan, što je s drugim tjednima, što je sa jučer i danas kada se je austrijska metropola probudila s 1.029 odnosno 1.209 novozaraženih, pitaju se mnogi Bečani.

Nema sumnje, Austrija i Beč pred velikim su jesenjim i zimskim izazovima, kao uostalom i europski i ostali kontinenti. A što se tiče zimskih izazova, posebice turizma, austrijski kancelar Sebastian Kurz sutra će se popodne sastati sa svojim njemačkim kolegom, bavarskim premijerom Markusom Söderom u Carinarnici Bad Reichenhall u blizini austrijsko-njemačkog graničnog prijelaza Walserberg kako bi razmotrili bilateralna pitanja vezana uz korona situaciju. Bavarska je već neke dijelove Austrije stavila na „crvenu listu“, zbog velikog broja novozaraženih koronavirusom. Za sada, za Bavarce još nisu rizične samo u njihovoj blizini dvije austrijske pokrajine poznate po zimskom turizmu i privlačnim skijalištima: Salzburg i Gornja Austrija.

Kurz će, barem tako najavljuju u četvrtak mediji, pokušati ukazati svom bavarskom kolegi na negativne posljedice izdanih upozorenja s njemačke strane o (ne)putovanju u pojedina područja Austrije za austrijsko gospodarstvo, prvenstveno turizam. I zajedno s njime pokušati usaglasiti mjere za osobe iz pograničnog područja koje dnevno putuju na posao s austrijske na bavarsku stranu i obrnuto.