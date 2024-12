Predsjednik Glasa poduzetnika: 'Cijene na Adventu su prilagođene bogatima, siromašniji neka idu u drugi grad'

Gradovi okićeni božićnim lampicama, ljudi na ulicama, širi se miris kobasice i kuhanog vina – sve to donosi onaj čarobni ugođaj Adventa . No, iza te idile, kriju se cijene koje su mnogima nepriuštive, pa iako Advent donosi veselje, mnogi građani suočavaju se s realnošću visoke potrošnje koja dolazi uz blagdanski užitak. Na zagrebačkom Adventu, konkretno na Fuliranju, prosječna cijena debrecinke iznosi sedam eura, kuhano vino stoji tri i pol, a porcija adventskog klasika od pet osnovnih namirnica košta pet eura. Iako Advent dolazi s posebnim ugođajem, visoke cijene nisu na svakom koraku, pa postavlja pitanje – koliko zaista možemo priuštiti?

Kobasice na zagrebačkom Adventu variraju od četiri do 13 eura, dok u Rijeci cijene kreću od četiri do devet eura. Split nudi kobasice po cijenama od tri i pol do sedam eura, a u Osijeku su najniže cijene tri eura, dok cijene mogu doseći i šest i pol eura. No, ugostitelji ističu da takve cijene nisu nerealne, a porast cijena zapravo je nužan s obzirom na goste – većinom bogate turiste.

Iz Glasa poduzetnika poručuju da su takve cijene prirodne, jer je Hrvatska turistička destinacija, a Advent privlači bogatije posjetitelje. "Cijene prilagođavamo bogatim turistima, a tko si ne može priuštiti, može otići u drugi grad", izjavio je Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika, za Danas.hr. Mi smo turistička zemlja", objašnjava Podobnik, "a ovo je vrijeme kada dolaze bogati turisti. Cijene su takve jer ih ne prilagođavamo umirovljenicima, nego onima koji si mogu priuštiti."

S druge strane, sindikati upozoravaju da ugostitelji svake godine opravdavaju visoke cijene s "razlogom" da je to jedini način da prežive, ali mnogi smatraju da su cijene neprimjereno visoke. Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata ističe da bi ugostitelji mogli spustiti cijene i još uvijek dobro zaraditi, no budući da ljudi plaćaju, nema poticaja za smanjenje.

