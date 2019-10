Predsjednica podržala novu shemu praznika premijera Plenkovića, SDP i Milanović protiv 30. svibnja

Iako je promjena sheme državnih blagdana bila glavna tema, premijer Plenković ni danas nije htio otkriti kakvo će točno rješenje danas predložiti koalicijskim partnerima. Večernji list objavio je da se planira uvesti novi državni blagdan u znak sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata koji bi se obilježavao 18. studenoga, na dan pada Vukovara u Domovinskom ratu.

Moguće je i da će Dan neovisnosti 8. listopada ubuduće biti samo spomendan, ne i neradni državni praznik. Budući da se vraća 30. svibnja kao Dan državnosti, a od 2001. on se slavi 25. lipnja, očito je da će i 25. lipnja ubuduće biti Dan neovisnosti, a ne neradni državni praznik. Ni 8. listopada ni 25. lipnja nisu se u narodu “uhvatili” kao prepoznatljivi državni praznici. I Vladimir Šeks, autor hrvatskog Ustava, danas je tumačio da će 8. listopada najvjerojatnije ubuduće biti tek spomendan, a da će se o inicijativi da 18. studenog postane nacionalni praznik još razgovarati.

Premijer Plenković za novu shemu praznika mora dobiti podršku svojih koalicijskih partnera, ali i HDZ-ovih zastupnika. HDZ-ovac Miro Kovač, ujedno i kandidat za predsjednika HDZ-a, predlaže da se, kada je o Vukovaru riječ, u obzir uzme datum 15. siječnja (međunarodno priznanje Hrvatske) te da se taj datum slavi kao državni blagdan. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i kandidatkinja HDZ-a na predsjedničkim izborima podržala je povratak 30. svibnja, ali i prijedlog da 18. studenog postane državni blagdan.

Iako se nameće (pogrešna) teza kako je neobično na razinu državnog praznika dizati dan najveće tragedije u novijoj hrvatskoj povijesti, jer praznik je kad se nešto slavi, poanta tog praznika bila bi u tome da to bude neradni dan te da svi koji to žele tog dana mogu komemorirati žrtvu Vukovara, ali i Škabrnje.

Na taj je način svoju podršku toj inicijativi objasnila i Grabar-Kitarović. Oporbeni SDP kritizirao je pak premijera Plenkovića da uoči predsjedničkih izbora mijenja praznike, a njihov kandidat Zoran Milanović poručio je da “HDZ u svojoj bezidejnosti naciji pokušava utjerati svoje praznike” referirajući se na povratak 30. svibnja.

– Spomendan Sabora, 30. svibnja, namjeravaju opet uvaliti kao “dan državnosti”. To nikada i nije trebao biti dan državnosti; to je dan na koji je 1990. ustrojen demokratski višestranački hrvatski Sabor – s HDZ-ovom većinom. U tome je, ujedno, i sva “državnost” toga datuma – poručio je Milanović HNS-u, uoči sutrašnjeg sastanka, nisu znali pojedinosti nove sheme državnih praznika i spomendana. Ostavili su dojam da i nisu odveć za to zainteresirani nego im je prioritet povećanje plaća učiteljima.

– Jedan od motiva promjene jest naša želja da ti datumi postanu prepoznatljivi. Vidjet ćete rješenje, bit će dobro – rekao je premijer Plenković.