Predsjednica neće potpisati imenovanje Blažekovića konzulom

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović ne namjerava potpisati postavljenje Borisa Blažekovića za generalnog konzula u New Yorku, doznajemo iz Ureda predsjednice. S Pantovčaka se doznaje i da su prošli tjedan o tome upozorili sukreatora vanjske politike, premjera Andreja Plenkovića.

Ni iz Vlade niti iz Ministarstva vanjskih poslova do sad nismo dobili komentar, niti je najnoviji razvoj događaja komentirao HNS, čiji je Blažeković kadar.

Uz komentare koje je pisao na društvenim mrežama, a u kojima je neprimjerenim rječnikom komentirao i predsjednika SAD-a, države domaćina, i birače koji su ga izabrali, ali i rad predsjednice i premijera, čiju bi politiku trebao provoditi, Blažeković je izuzetno loše prihvaćen u hrvatskoj zajednici u toj državi. Uz peticije protiv njegova imenovanja, koju je do sad potpisalo nešto manje od pet tisuća ljudi, negativno je reagirao i otvorenim pismom i fra Nikola Pašalić iz hrvatske župe u New Yorku.

Neke od objava koje je Blažeković pisao ticale su se američke politike, poput one kako "kod izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a mene ne fascinira toliko on sam. Prostaka, primitivaca, seksista, ksenofoba, homofoba, lažljivaca, neznalica i ignoranata ima svugdje koliko hoćeš. Fascinira me da je tolika masa Amerikanaca podlegla tim najnižim strastima i da su ga izabrali za svog predsjednika." Tim su se kvalifikacijama našli pogođeni i mnogi članovi hrvatske zajednice koji su birali Trumpa.

Blažeković se opravdavao da je to pisao kao političar, prije nego je znao da će postati konzul.

Informacija da je Blažeković novi konzul u New Yorku i prije spornih objava izazvala je reakcije. Kritičari su istaknuli kako mu nedostaje formalno obrazovanje i iskustvo, budući da završio Školu za cestovni promet te Londonsku školu za odnose s javnošću u Zagrebu. Bavio se manekenstvom, imao je agenciju za modele i restoran. Bio je saborski zastupnik, voditelj HNS-ove političke akademije i član Predsjedništva, zamjenik voditelja kampanje Vesne Pusić na predsjedničkim izborima, glasnogovornik HNS-a i voditelj saborskog izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Javnost ga pamti kao jednog od najrastrošnijih zastupnika - 2013. je potrošio više od 82.000 kuna, a dvije godine kasnije više od 191.000 kuna od čega najviše na hotel, avion i dnevnice.

Inače, i ranije je Blažeković želio u diplomaciju. Govori se kako je bio na korak do imenovanja kulturnim atašeom u Beču za mandata vlade SDP-a i HNS-a.