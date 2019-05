Predsjednica: Vukovar je i grad budućnosti; Plenković: Trebamo graditi uključivo društvo

Vukovarci proslavljaju blagdan svoga zaštitnika sv. Filipa i Jakova i Dan grada, a obilježavanje je počelo odavanjem počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima u obrani Vukovara od velikosrpske agresije 1991. godine, te polaganjem vijenaca najvišega državnog i drugih izaslanstava na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Zajednički vijenac u ime Republike Hrvatske položili su predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Vlade Andrej Plenković i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Marijana Balić.

Počast ubijenima i stradalima u obrani Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeće odalo je i izaslanstvo grada Vukovara predvođeno gradonačelnikom Ivanom Penavom, Vukovarsko-srijemske županije na čelu s županom Božom Galićem, supredsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović te druga izaslanstva.

Video: Gradska glazba Sinj na ulicama Vukovara na Dan Grada

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova služena je sveta misa, te je u sklopu franjevačkog samostana koji s tom crkvom čini jedinstvenu cjelinu svečano otvoren Franjevački muzej Vukovar koji je obnovljen i uređen kroz projekt Integracije kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara.

"Zahvalio bih svima koji su pridonijeli završetku ovog projekta, projekta Franjevačkog muzeja u Vukovaru, projekta koji nadopunjuje enormnu kulturnu baštinu Vukovara. Gradski muzej Vukovara bio je prvi simbol obnove kulture. Obnova crkve Sv. Filipa i Jakova simbol je hrvatskoga identiteta, vjere, baštine i života naših predaka u Vukovaru", rekao je Plenković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Meni je drago da je ovaj projekt integracija kulturne i povijesne baštine franjevačkoga samostana", rekao je.

"Imamo prigodu svjesni i ponosni svoje baštine i simbolike Vukovara, dalje graditi uključivo društvo, raditi i na oprostu, pomirbi i zajedničkoj budućnosti. To su poruke važne za život u cijeloj domovini i u Gradu Vukovaru", rekao je Plenković.

"Ovaj događaj je poseban poklon svim Vukovarcima i Vukovarkama. ali i svima nama u Hrvatskoj", kazala je predsjednica Grabar-Kitarović. "Važno je istaknuti kako je ovaj projekt nastao u suradnji grada, županije, turističke zajednice i Ministarstva regionalnog razvoja", kazala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Vukovar je danas grad muzeja, ali i grad budućnosti, ovdje su prekrasni muzeji vučedolske kulture. Vjerujem da će sve više privlačiti goste iz drugih država u sklopu turističkih putovanja na Dunavu", dodala je predsjednica.

"Franjevačka upornost, strpljivost kojom je stvarana njihova baština potvrđuju nauk franjevaca da tolerancijom otvorenošću, znanjem i obrazovanjem stvaraju nove vrijednosti" kazala je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Hrvatskom domu održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća kojoj će nazočiti predsjednica Grabar-Kitarović, predsjednik Vlade Plenković i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Balić. Tom prigodom će ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije Tomislav Petric uručiti ugovore korisnicima o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu "Poziva za razvoj poduzetništva grada Vukovara" koji je pokrenut kao dio "Programa za integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima".

Uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Vukovaru se nalazi i velik broj ministara.

Tijekom boravka u Vukovaru predviđeno je da se predsjednik Vlade sastane i s predstavnicima Luke Vukovar, na čelu s direktorom Luke Marijanom Kuprešakom, te obiđe Luku Vukovar, a potom će obići i Studentski dom "Leopold" te Muzej vučedolske kulture. Nakon toga, premijer Plenković će obići rekonstrukciju građevine Vodotoranj Vukovar u Memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović susrest će se u Muzeju grada Vukovara s mladima na temu života u Vukovaru te potom s mladim poduzetnicima u vukovarskoj Poduzetničkoj zoni.

Drugu godinu za redom Vukovar će, u sklopu proslave Dana grada koji se obilježava 3. svibnja, još jednom ujediniti cijelu Hrvatsku na nekoliko dana s obzirom na to da će se na festivalu i ove godine okupiti sudionici iz cijele Hrvatske. Tijekom tri dana, od 3. do 5. svibnja, ulice i trgovi Vukovara bit će ispunjeni glazbom i plesom, brojnim atrakcijama, programima za djecu, kreativnim radionicama, uz enološku i gastronomsku ponudu iz cijele Hrvatske.

– Festival je vezan uz nekoliko riječi, a to su zajedništvo, strpljenje i poniznost. To je na neki način i obiteljski festival jer svatko u obitelji, od djece do najstarijih, tijekom tri dana može pronaći nešto za sebe – rekao je autor i organizator festivala Aleksandar Kovačević. Dodao je i da Vukovar ima veliki turistički potencijal te da žele tim festivalom, koji je već postao poznat u cijeloj Hrvatskoj pa i šire, stvoriti svojevrstan brend, mjesto gdje će posjetitelj moći saznati o svemu najboljem što Hrvatska ima i nudi turistima. Cilj je festivala u Vukovaru stvoriti turistički sajam, nešto što Hrvatska trenutačno nema.