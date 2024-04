Pravi ljetni vikend, a onda velika promjena: Evo kada se očekuju pljuskovi i grmljavina, moguć i snijeg

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, uglavnom vedro te vrlo toplo s najvišom temperaturom i do 27 °C, a rano ujutro bit će od 8 do 10 °C. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. U središnjoj Hrvatskoj sunčano, povremeno uz bijele koprenaste oblake visoko na nebu. Vjetar slab. Popodnevna temperatura između 24 i 26 °C, a jutarnja oko 10 °C.

Sunčano uz vlaknaste ciruse bit će i na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. U gorju vjetar tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, na moru ujutro slaba i umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 22 °C u gorju do 27 °C na moru, prognozira za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo, ujutro ponegdje sa slabom do umjerenom burom. Od sredine dana puhat će sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura između 15 i 20 °C. Krajnji jug Hrvatske imat će najviše vedrine te, kao i drugdje u Hrvatskoj, visok UV-indeks Sunčeva zračenja. I temperatura će biti razmjerno visoka - od 16 °C ujutro do 28 °C sredinom dana. Nakon burina, popodne maestral uz malo do umjereno valovito more.

Pretežno sunčano te iznimno toplo na kopnu će biti i iduća dva dana, a u nedjelju ponegdje može biti i vruće. U utorak sa sjevera postupni porast naoblake, pa do kraja dana u mnogim krajevima kiše, često u obliku pljuskova, vjerojatno praćenih grmljavinom. Jugozapadnjak u jačanju, a u utorak će okrenuti na sjeveroistočnjak uz pad dnevne temperature.

Na Jadranu u nedjelju vedrina te mirno ili sa slabim vjetrom, pa mjestimice može biti magle, pogotovo u jutarnjim satima. U ponedjeljak pretežno sunčano, jugo u jačanju.

U utorak uz jako jugo daljnji porast naoblake, a prema kraju dana na sjeveru ponegdje kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Dnevna temperatura postupno niža, prognozirao je Kozarić, koji je svoju prognozu sumirao u jednu rečenicu: "Do ponedjeljka stabilno, većinom sunčano i za doba godine iznimno toplo, uz jačanje južine, zatim velika promjena - zahladnjenje, bura, kiša, u gorju i snijeg."

