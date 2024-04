Vakula o toplinskom valu: 'Nije samo travanj iznimka, govorimo o globalnom zatopljenju'

Uobičajeno je da temperature u travnju rastu, no ovogodišnji događaji daleko su od normalnog, istaknuo je Vakula. "Znalo je i prije biti ljeta u travnju, ali ne baš ovako kako imamo ove godine. Temperature zraka, naročito u unutrašnjosti, su blizu rekordne, mjestimice na neke dane čak i rekordno visoka za ovo doba godine. Ovo što proživljavamo to se u nekim mjestima još nikada nije dogodilo" kazao je.

Ipak, i unutar zemlje postoje razlike, pa tako u Dalmaciji temperature nisu toliko ekstremne kao u kopnenoj Hrvatskoj, i to zbog utjecaja mora, objasnio je Zoran Vakula. "More nije toliko zagrijano. Temperatura zraka iznad mora ne dozvoljava značajan porast temperature zraka na meteorološkim postajama. Tako da je travanj iznadprosječno topao, ali ne rekordno topao kao u većini unutrašnjosti Hrvatske" naglasio je.

Utorak je bio 100. dan 2024. godine, a Vakula ih je analizirao i došao do zaključka da se radi o nekima od najtoplijih dana u povijesti mjerenja, koja u Hrvatskoj ponegdje traje još od sredine 19. stoljeća. "Kada se pogledaju ti podaci uistinu možemo reći da se ovoga ne sjećaju ni oni najstariji" zaključio je.

"Imali smo rekordno topao ožujak, veljača je ponegdje bila ekstremno topla, ne radi se o tome da je travanj iznimka. Zato i možemo govoriti da je u pitanju globalno zatopljenje, da živimo u iznimno toplom razdoblju. 30-godišnja temperatura zraka je najviša u zadnjih 30 godina kada se pogledaju podaci od sredine 19. stoljeća" naglasio je, dodajući kako ipak ne možemo pouzdano znati kakve su temperature bile prije toga.

Što se tiče ostatka travnja, vremenske prognoze upućuju na prosječnost, kaže Vakula. "Vjerojatno neće biti ovako rekordno toplo, temperatura će biti primjerenija dobu godine u većinu unutrašnjosti, a vjerojatno i u dijelu Jadrana, gdje postoje neke naznake da će biti malo toplije od uobičajenog" zaključio je, a natuknuo je i kakvo nas ljeto očekuje.

"Najnovije prognoze pojačale su vjerojatnost iznadprosječnosti. Velika je vjerojatnost da temperature budu iznad prosjeka. Oborine su manje pouzdane za prognozirati, ali vjerojatno će biti u manjku. Valja nam se pripremati i prilagođavati, biti spremni na prilično toplo i vjerojatno sušno ljeto u većini Hrvatske" otkrio je Vakula.

U studiju je govorio i o fenomenu Saharskog pijeska koji se ovih dana spominje češće no inače. Kaže kako to u načelu nije ništa neobično, no ove godine se događa preuranjeno. "Kada imamo ciklonu nad Sredozemljem ili zapadnom Europom dolazi do povlačenja toplog zraka bogatog pijeskom nad Europu i to je objašnjenje zašto neki češće peru automobile" našalio je meteorolog. Očekuje da će oblaka saharskog pijeska biti još jer se ne čini da će u drugom dijelu travnja i svibnja prevladati anticiklona koja bi onemogućila dotok vlage i pijeska, a istaknuo je da mu smetaju senzacionalistički naslovi jer se, ponovio je, radi o posve normalnoj pojavi.

