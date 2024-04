I danas iznadprosječno toplo, na Jadranu jaka bura: Upaljen meteoalarm za dio zemlje

Danas će biti pretežno sunčano te iznadprosječno toplo, a ujutro u Gorskoj Hrvatskoj i dijelu središnjih predjela više oblaka, vremenska je prognoza za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita ujutro lokalno na udare i olujna, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, u Dalmaciji i do 28 Celzijevih stupnjeva.

Državni hidrometeorološki zavod upalio je meteoalarm u petak za dio zemlje. Žuti meteoalarm upaljen je za područje Riječke regije, Zapadne obale Istre, Kvarnera i Kvaternića i Srednje Dalmacije zbog vjetra. "Mjestimice jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najjači udari vjetra > 65 km/h. Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", navode.

Za područje Velebitskog kanala upaljen je narančasti meteoalarm, što znači da vrijeme može biti opasno.

"Jaka, još tijekom noći mjestimice vrlo jaka bura, poslijepodne će malo oslabjeti, a navečer ponovno pojačati. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vrijeme u subotu

Sutra će biti pretežno sunčano u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom i povećanom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, na moru između 14 i 18, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 28 °C.

DHMZ je najavio žutu narančasti meteoalarm za subotu za područje Kvarnera i Kvarnerića te Velebitskog kanala zbog vjetra, što znači da vrijeme može biti potencijalno opasno.

"Pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h). Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u njihovoj prognozi.

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Dipl. ing. iz DHMZ-a Tomislava Hosjak otkrila je za HRT kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan.

"Pretežno sunčano i stabilno vrijeme u kopnenim će krajevima potrajati sve do početka idućeg tjedna. U ponedjeljak će zapuhati i jačati jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura zraka opet će znatno porasti iznad prosjeka, te će njezine vrijednosti biti primjerenije početku ljeta.

I na Jadranu sunčano i stabilno, u ponedjeljak uz ponešto oblaka. Još će u subotu duž obale ponegdje puhati bura koja će poslijepodne okrenuti na maestral. U nedjelju većinom tiho, a u ponedjeljak će zapuhati jugo. Temperatura zraka znatno iznad prosjeka za sredinu travnja.", prognozirala je Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

