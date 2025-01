Poznati detalji: Evo zbog čega policija istražuje Dabru, kazna za to je i do pet godina zatvora

Nakon što su stručnjaci utvrdili da je bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro pucao pravim mecima, pokrenula se istraga. Kako piše Dnevnik.hr Policijska uprava vukovarsko-srijemska i Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima provjeravaju ima li u pucnjavi bivšeg ministra elemenata kaznenog djela. Provjeravaju i je li pucanjem Dabro počinio djelo "dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" za što je predviđena i zatvorska kazna do tri, odnosno do pet godina.

Podsjetimo, bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro (DP) podnio je ostavku nakon što je u javnost dospjela snimka na kojoj iz automobila kroz prozor puca iz pištolja. Ispalio je 15 hitaca. No, on se usprkos ostavci na mjestu ministra vraća na posao, no u Hrvatski sabor. Dabro je u ponedjeljak podnio zahtjev za aktiviranjem saborskog mandata. O tome će, prvo, svoje mišljenje reći Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP), a zatim i sam Sabor. Dabru je u DP-ovim saborskim redovima mijenjala zastupnica Ivana Mujkić, što znači da će, kad se on vrati, ona napustiti Sabor.