Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić pozvao je ostale predsjedničke kandidate da da se odazovu na sučeljavanje s njim.

– Proputovao sam Hrvatsku triput i smatram da se kandidati moraju sučeliti. Biti kukavica ne znači sramotiti samog sebe, već i birače, ali i cijeli hrvatski narod. To je sramota. Skrivati se u mišjim rupama, biti u kontroliranim uvjetima, čitati s papira kao Škoro, čitati s blesimetra kao Kolinda ili lupetati gluposti kao Milanović... Odazvat će se možda na debatu gdje su svi kandidati. Pozivam te kukavice da prestanu sramotiti Hrvatsku i da se odazovu na debatu sa mnom. Neka gospođa predsjednica kaže datum i idemo održati debatu – rekao je on gostujući u RTL direktu, pišu vijesti.hr.

Kaže kako je HDZ izmislio Miroslava Škoru.

– Za razliku od ostalih, kao gospodina Škore... On nijedno slovo nije rekao o zakonima, nije imao potrebu reći niti jednu jedino riječ ni o čemu. Nakon toga ga je HDZ izmislio, jer nije Kolinda pravi kandidat HDZ-a, to je Škoro. Otuda toliko gafova i podmetanja. Da je on njihov pravi kandidat, to sam rekao u osmom mjesecu. On je to i sam javno priznao. Sad imaju potrebu pričati jer prije ništa nisu pričali, niti su imali što za reći – rekao je.

Rezultate izbora dočekat će, kaže, u svome domu s obitelji, a na pitanje gdje je on bio 1991. godine odgovorio je 'U Zagrebu, na fakultetu'.