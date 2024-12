FOTO Požar izbio u okolici Splita, jak vjetar otežava gašenje: 'Brzo se širi, blizu su kuće'

Na području oko Splita jutros je izbio požar, točnije na predjelu Žrnovnice . Požar je planuo oko 9:30 sati na području Privora, a zbog jake bure koja puše, brzo se širi prijeteći kućama u okolici.

Vatra je izbila na brdu Drognjuš iznad naselja Aljinovići, gdje je u blizini borova šuma, a požarište je smješteno u blizini nekadašnje vojne baze. Zbog snažnog vjetra, vatrogascima je otežano gašenje požara, a teren je dodatno otežan i mogućim minama u okolici, piše DalmacijaDanas.

Gašenje vatre otežava jak vjetar zbog kojeg se vatra širi, a u pomoć je pozvan i kanader. "Požar još uvijek gori, nije pod kontrolom. Tamo je jak vjetar, pokušat ćemo s jednim avionom, ako budemo mogli letjeti. Na terenu je 50 ljudi i 18 vozila", rekao je za HTV zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split Mario Mikas.

Što se tiče objekata, dodao je, "to neće biti problema, to ćemo uspjeti riješiti. Međutim, trebamo sad samo paziti da ne prijeđe na drugo brdo. To je iznad škole, tamo gdje je vojarna. Nastojat ćemo to zaustaviti", dodao je zapovjednik splitske JVP-a.