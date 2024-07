Potvrđena optužnica protiv Damira Dekanića zbog nesreće koju je pijan skrivio pa je pokušao zataškati

Optužnica protiv Damira Dekanića, donedavnog HDZ-ovog župana vukovarsko-srijemskog, kojeg je stranka prisila da podnese ostavku nakon još jedne prometne nesreće u kojoj je sudjelovao, postala je pravomoćna. Odlučilo je tako optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku. Optužnica je potvrđena nakon što je odbijen zahtjev njegove obrane iz siječnja za izdvajanjem nezakonitih dokaza, a tu odluku osječkog suda kasnije je potvrdio i Visoki kazneni sud (VKS) odbivši žalbu Dekanićeve obrane. USKOK Dekanića tereti da je na Uskrs 2022. u Cerni pijan skrivio nesreću, nakon čega je uz pomoć nekoliko osoba, među kojima su bili i policajci to pokušao prikriti. U tome su mu, prema optužnici pomogli, Nikolina Meseljević, njegov rođak Krešimir Bičanić te troje policajaca - Tomislav Farkaš, Marija Serezlija i Mijo Pranjkić. U svojoj obrani Dekanić je tvrdio i da on nije vozio, kada se nesreća dogodila.

- Tog sam dana bio u caffe baru VOX. Na izlasku iz kafića sam sreo svog rođaka. Morao sam ići po plinsku bocu u vikendicu, pa me on vozio jer sam bio pod utjecajem alkohola. Kada smo ulazili u Cernu, na cestu nam je izletjela lisica. Nakon toga sam osjetio udarac. Nisam pratio vožnju i ne znam što se točno dogodilo. Kada sam izašao iz vozila, vidio sam vlasnicu kuće. Pitao sam je možemo li postići dogovore oko Europskog izvješća o nezgodi jer je postojala takva mogućnost. U međuvremenu je došla i policija i oni su otklonili takvu mogućnost. Alkotestirali su mene i rođaka, uzeli izjave od nas i vlasnice kuće. Niti u jednom trenutku nisam utjecao ni na koga. Ni za vrijeme nesreće ni poslije. Nisam ni potaknuo da se plati ikakvo osiguranje. Nakon nesreće sam izrazio žaljenje, jer sam na neki način utjecao na nesreću, budući da sam dao drugome da upravlja automobilom - branio se Dekanić.

Taj kome je dao da upravlja vozilom, bio je, prema optužnici, Bičanić, njegov rođak koji je u obrani tvrdio da je večer prije Uskrsa bio u gradu s kumom na piću. Kuma je odvezao kući, a zatim se s biciklom vratio do VOX-a jer je, kako je kazao, namjeravao piti.

- Na ulazu na terasu kafića sreo sam bratića Damira Dekanića. Tražio me da ga odvezem do njegove vikendice u Cernu, kako bi pokupio plinsku bocu. Kazao je da on ne može voziti jer se napio. Ja sam njemu rekao da ne mogu voziti njegov automobil jer nikada nisam vozio automatik. No on mi je pokazao kako se vozi, pa smo krenuli. Na ulasku u Cernu pred nas je izletjela lisica. Probao sam zakočiti, no kada sam stavio lijevu nogu na kvačilo, kojeg automatic nema, to me zbunilo. Trznuo sam naglo lijevu nogu i sletio s ceste. Prvo sam udario u neki beton i upalili su se zračni jastuci. Udarili smo potom i automobil parkiran pred kućom. Dekanić je vikao nešto u stilu, vidi što si napravio. Probao sam mu objasniti da je sve bilo zbog lisice. Bio sam u šoku. Nisam imao svoj mobitel, a Dekanić nije mogao naći svoj, pa sam molio Nikolinu s kojom godinama zajedno radim, da mi posudi svoj - branio se Bičanić.

A upravo mobitel i zračni jastuci, koje je spominjao u svojoj obrani, za USKOK su dokazi da Bičanić nije vozio. Odnosno da je, kako se navodi u optužnici, na mjesto nesreće došao tek nakon što ga je Dekanić, koji je po tvrdnjama USKOK-a, skrivio nesreću, pozvao. Za Dekanića i Bičanića je nezgodno, što je nekoliko svjedoka, uključujući i vozača koji je vozio iza Dekanića te je vidio i nesreću, izjavilo da je nakon nesreće iz vozila izašao samo Dekanić. Svi ti svjedoci kazali su da u tom trenutku u vozilu nije bilo nikog drugog osim Dekanića. Naveli su i da se upalio samo zračni jastuk na vozačevoj strani. Svi su spominjali i da se kasnije u ulici pojavio još jedan automobil, s kojim se prema optužnici, Bičanić dovezao nakon što ga je Dekanić pozvao.

USKOK je tijekom istrage analizirao i ispise telefonskih razgovora i lokacije mobitela u vrijeme i nakon nesreće. Iz tih analiza ispada da je Bičanić odnosno njegov mobitel, u trenutku nesreće bio na njegovoj kućnoj adresi. Bičanić je u obrani naveo da je mobitel prije odlaska biciklom do VOX-a ostavio doma na punjaču, a poziv mu je upućen s mobitela Nikoline Meseljević i to tri minute nakon nesreće. No kada su s Bičanićeva mobitela nekih 20-ak minuta kasnije upućeni pozivi pojedinim članovima Dekanićeve obitelji, njegov mobitel je bio na lokaciji blizu mjesta nesreće. I tamo je bio sljedećih nekoliko sati. Među dokazima je i snimka koju je snimio jedan od vozača u prolazu. Vidi se sudar vozila i čuje autor snimke kako govori:

- Ajde samo da vidimo što je naš dragi župan ovaj put napravio. Koje će aute ljudi iz HDZ-a popravljati. Evo ga, dotični gospodin uspio je razbiti čak dva automobila. Evo ga, majstor je tu... Svaka čast majstore... Gospoda iz HDZ-a trebala bi malo bolje razmišljati kome daju vlast...

Na toj snimci se osim sudarenih vozila sa strane vidi i tamni automobil, parkiran u blizini. Autor snimke, koji je prije nesreće vozio za Dekanićem, zaustavio se, odvezao, pa opet vratio, kazao je da u trenutku nesreće tog vozila nije bilo tamo. Dekanić je imao 1,44 promila alkohola, a USKOK u optužnici navodi da je sve napravio kako bi izbjegao prekršajnu prijavu zbog vožnje u alkoholiziranom stanju.

No iako je nesreću, kako tvrdi USKOK, pokušao zataškati, nije uspio jer se ranije spomenuta audio snimka nesreće pojavila na lokalnom portalu. Nakon te nesreće i optužnice Dekanić je ostao župan, no nedavno je morao odstupiti jer je opet sudjelovao u nesreći u kojoj je više osoba bilo ozlijeđeno.