Dekanić dao ostavku kao župan, a sad zatražio da ga vrate na stari posao u Hrvatskim šumama

Nakon što je dao ostavku zbog prometne nesreće, bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić podnio je zahtjev za povratak na posao u Hrvatske šume gdje je radio prije nego što je postao župan. Naime, Dekanić je radio u Hrvatskim šumama kao voditelj Uprave šuma Podružnice Vinkovci, a sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, on se ima pravo vratiti.

- Hrvatske šume d.o.o. njegov će zahtjev razmotriti i riješiti u propisanom zakonskom roku, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti javnost - rekli su nam iz Hrvatskih šuma za 24 sata. Dekanić je, podsjećamo, podnio ostavku na mjesto vukovarsko-srijemskog župana nakon što je otkriveno da je on izazvao prometnu nesreću koja je bila na vinkovačkoj obilaznic u kojoj je bilo ozlijeđeno petero osoba, među kojima je bilo dvoje djece. U krvi je imao 0,84 promila alkohola.

Nesreća koja ga je koštala pozicije

Nakon što se pokazalo da je on izazvao nesreću, HDZ čiji je član Dekanić oglasio se priopćenjem ui kojem su naveli kako najoštrije osuđuju takvo "neodgovorno ponašanje koje ugrožava sigurnost drugih vozača i putnika u prometu. S obzirom na to da je župan ponovno kršio prometne propise i ponovno vozio pod utjecajem alkohola, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković razgovarao je s g. Dekanićem i zatražio ga da podnese ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, što će on danas i učiniti".

VIDEO Damir Dekanić o prometnoj nesreći

Kako je HDZ najavio, Dekanić je sazvao konferenciju za medije i podnio ostavku. "S obzirom na velik interes javnosti, dužan sam vam se obratiti. Mišljenja sam da je nesreću prouzročio automobil koji se ubacivao u kolonu, a u koji sam udario. Zbog ogromnih pritisaka na institucije i moju obitelj smatram moralnim činom podnijeti ostavku na mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije. Ispričavam se svima koje sam u mandatu povrijedio. Zahvaljujem se svima koji su mi davali podršku, svojim suradnicima na predanom radu. Zahvaljujem se Vladi RH, svim ministrima i ministarstvima na ogromnoj pomoći Vukovarsko-srijemskoj županiji u ovom mandatu, kao i kolegama županima i načelnicima općina, naročito u VS županiji. U konačnici, hvala svima vama, hvala medijima koji su u turbulentnim vremenima korektno izvještavali o događajima u županiji", kazao je Dekanić.