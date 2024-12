Potres pogodio sjever Hrvatske, ljudi javljaju: 'Kratko, jaka eksplozija. Tutnjava i podrhtavanje'

Potres magnitude 1,9 po Richteru pogodio je jutros, u 6.45 sati područje Varaždina. Epicentar je bio 23 kilometara istočno od Varaždina, objavio je Euromediteranski seizmološki centar. Građani su na stranici EMSC-a javili što su osjetili: - Tutnjava i lagano podrhtavanje na četiri sekunde, napisao je jedan korisnik, dok je drugi posvjedoči: - Kratko, jaka eksplozija.'Kratko drmanje', tako je ovaj potres opisao stanovnik Rasinja, dok je jedan iz Prigorja Brdovečkog napisao: - Osjetio sam da se sve trese nekoliko sekundi.

