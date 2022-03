Potez Ovsjanikove potaknuo kolege: Brojni novinari u Rusiji daju otkaze zbog rata u Ukrajini

Prosvjed ruske novinarke Marine Ovsjanikove pokrenuo je lavinu otkaza njenih kolega u medijskim kućama koje su pod jakom kontrolom Kremlja, javlja BBC.

Podsjetimo, Ovsjanikova je usred središnjeg dnevnika televizije Channel One upala s antiratnim transparentom te objavila snimku na kojoj poziva na prekid rata u Ukrajini. Nakon 14-satnog ispitivanja, sud joj je izrekao kaznu od oko 2.000 kuna, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasnije joj se zahvalio.

Nekim novinarima i voditeljima povezani s Putinom već su sankcionirani od Zapada, među kojima je i voditelj talk showa Vladimir Solovjov, ali i Margarita Simonjan koja je kazala u jednom navratu da ''svatko tko se trenutno srami što je Rus, zapravo to nije nije''.

Osim Ovsjanikove, na televiziji Channel One je otkaz dala i reporterka Zhanna Agalakova. Još je dvoje reportera dalo je otkaz na televiziji NTV, od kojih je novinarka Lilia Gildejeva tamo radila od 2006. te novinar Vadim Glusker koji je na NTV-u radio gotovo 30 godina.

Hours after Marina Ovsyannikova's on-screen protest, three resignations came to light. Channel One colleague Zhanna Agalakova quit her job as Europe correspondent while two journalists - Lilia Gildeyeva and Vadim Glusker - have left rival NTV. https://t.co/XDcQoPvsNh