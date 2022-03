Internetom kruži deepfake Zelenskog koji poziva Ukrajince da polože oružje: 'Očekujte ih još'

S društvenih je mreža danas maknut 'deepfake' predsjednika Zelenskog koji je kružio internetom već nekoliko dana.

U obraćanju naciji, Zelenski na snimci govori ukrajinskim vojnicima da ''polože oružja'', no pokreti usta imitiraju riječi koje se izgovaraju na snimci, brojni korisnici ubrzo su uočili da se radi o lažnom videu.

Here’s the fake. It’s crude and probably won’t fool you, but just like all other manipulated media this further corrodes trust in all (authentic) visual media too: https://t.co/zKAtP9jUCi