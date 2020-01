Posvojili su ga unatoč siromaštvu, a on im se sada odužio i rastopio srca mnogih

Filipinac Jayvee Lazaro Badile II dirnuo je mnoge onime što je učinio za svoje posvojitelje.

Naime, kada je bio dječak, dom mu je pružio jedan siromašni bračni par koji je, unatoč tome što su živjeli skromno, našao način kako prehraniti i odgojiti još jednog člana obitelji.

Koliko su ga dobro odgojili dokaz je to što je dječak izrastao u uspješnog mladog muškarca koji se odlučio na poseban način zahvaliti svojim roditeljima.

Izgradio im je golemu kuću tako da više ne moraju živjeti u siromašnoj četvrti gdje je on proveo svoju mladost.

Foto: Facebook

– Kada su me Nanay i Tatay usvojili, to nije bio dobar život. Nanay je bila prodavačica, Tatay vratar. Sada kada im to mogu vratiti, osigurat ću da žive svoje snove bolje nego što su to ikad mogli zamisliti – rekao je Jayvee.

Nova kuća ima sedam spavaćih soba pa sada ova obitelj ima i više nego dovoljno prostora.