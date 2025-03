Posrnula hrvatska tvrtka rasprodaje imovinu u centru Zagreba: 'Baš tužno umiru IT firme'

Nakon što je prije dva mjeseca objavljeno kako je softverska tvrtka Unadabot donijela odluku o gašenju, sada rasprodaju svoju imovinu. Prema podacima Fine, Undabot je krajem 2023. godine imao 4,84 milijuna eura prihoda, 875.319 eura dobiti i 59 zaposlenih s prosječnom plaćom od 1945 eura neto. Međutim, njihov najveći klijent CLIQ naglo je donio odluku o prekidu suradnje pa su vlasnici Undabota odlučili zatvoriti tvrtku. Na Facebooku je sada jedan korisnik objavio kako Undabot rasprodaje svoju imovinu, a na rasprodaji su namještaj, radni stolovi i stolice, laptopi, mobilni uređaji i tableti, monitori itd.

- Bio sam na sastanku u susjedstvu Eurotowera i ne da mi vrag mira. Vidjeh na Redditu oglas da se rasprodaje oprema i namještaj i iako mi zapravo treba stolica, nisam otišao samo zbog toga, otišao sam zbog glupe ljudske želje da svjedočimo nečem drugačijem. Umiranju jedne IT firme. Ne želim sada u rasprave zašto i kako su umrli. Tko je kriv. Uprava, kriza, AI ili samo slučaj i nesreća. Rezultat je isti. Jedan san, puno truda, mnoštvo ljudi, brojni projekti, bezbrojni čovjek/sati... sve je to postalo prošlost.

U jednoj sobi posljednji djelatnici valjda završavaju posljednje taskove. Ili šalju CV na bezbrojne adrese. U drugoj hrpica opreme na prodaju. Desetak laptopa, nešto namještaja, veliki Lego bager, lubanja Predatora... Stolica nema, jučer ih odnijela ekipa iz neke banke. Hm... možda da si uzmem nekakav woke poster za uspomenu? Bolje ne, samo ću morati ženi objašnjavati koji samo to k donio.

Ispred mene cura odmah skače na neke ormare po niskoj cijeni. Drugi dečko komentira kako su laptopi preskupi. Ja samo tiho gledam i obuzela me neka tuga pa sam brzo izašao. U hodniku se skupila hrpica ljudi. Ali nije kao na pijaci, nema guranja i buke. IT ekipa je pristojna i samo propituje dečka na vratima zašto moraju čekati. On se brani, već ima unutra previše ljudi. Neki se okreću i odlaze, drugi ostaju ili u nadi da će ipak nešto upecati, možda neku Jabru ili stalak za laptop, a neki da podijele feeling i možda nešto postaju na TikToku ili Redditu.

I zapravo, ne razlikuje se ovo ništa od smrti drugih firmi, samo je možda sve umjerenije, blaže, nema štrajke zaposlenika za neisplaćene plaće, nema psovanja uprave i vlasnika koji su sve pokrali, nema cirkusa i uzbuđenja... samo neki blagi jad. Otišao sam u obližnju pekaru i kupio burek da pojedem nešto za karmine preminuloga. Baš tužno umiru IT firme - objavio je korisnik Facebooka u grupi Developers Hrvatska Relaxed.