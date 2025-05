VIRTUALS skače 41,6% dok MIND of Pepe otkriva Crypto AI agenta – Sljedeća prilika za 100x? Ostalo je samo 16 dana u pretprodaji

MIND of Pepe ($MIND) službeno je lansirao svog AI agenta koji je izvorno kreiran za kriptovalute na platformi X (nekada Twitter) – samo nekoliko dana prije planiranog izlaska na burzu.

Ovo javno predstavljanje je samo najava onoga što dolazi: MIND Terminal – kontrolna ploča dizajnirana za pružanje pravovremenih i korisnih informacija o kriptovalutama, dostupna isključivo vlasnicima $MIND tokena.

A činjenica da MIND of Pepe pokazuje radni proizvod još prije samog lansiranja tokena govori mnogo. U prostoru preplavljenom obećanjima prije lansiranja, ovo je rijedak pokazatelj vjerodostojnosti – i dokaz da su sredstva investitora usmjerena na nešto stvarno.

No, vrijeme istječe. Sa samo 16 dana preostalo, prozor za pretprodaju brzo se zatvara.

Po trenutnoj cijeni od 0,0037515 dolara, $MIND je još uvijek dostupan po sniženoj cijeni – unatoč tome što pokreće živu AI platformu osmišljenu da pametnije vodi trgovanje kriptovalutama.

Samo pogledajte što su postigli meme tokeni sami za sebe: $PEPE, bez ikakve stvarne korisnosti, ostvario je više od 25.000% povrata – što je pomak od 250 puta. Kupnja od 1.000 dolara na dnu tržišta pretvorila bi se u 250.000 dolara.

U AI prostoru, Virtuals Protocol ($VIRTUAL) porastao je za 41,6% u proteklih sedam dana – dio šireg trenda koji pokazuje rastuću želju investitora za tokenima povezanim s pravim AI pričama.

Sada zamislite kombinaciju meme energije s pravom AI korisnošću. To je MIND of Pepe.

Nije ni čudo što je čak i 99Bitcoins, jedno od najpouzdanijih imena u edukaciji o kriptovalutama, označilo MIND of Pepe kao potencijalni 100x projekt nakon lansiranja.



Motor iza MIND of Pepe je već online

Nedavna nadogradnja projektnog tima predstavila je kripto zajednici živog @MIND_agenta na X platformi.

Za one koji prate pretprodaju, osnovni dijelovi su već poznati: Persona-Trained LLM, Semantic Vector Matching, Retrieval-Augmented Generation (RAG), trajni sloj podataka i modularna arhitektura.

Jednostavno rečeno:

AI tečno govori jezik kriptovaluta – od tokenomike do meme kulture.

Razumije kontekst, ne samo ključne riječi.

Prikuplja podatke s weba u stvarnom vremenu i generira provjerene, utemeljene rezultate.

Prati sentiment i narative kroz vrijeme, posebno s platformi poput X.

Igra se skalabilnosti – može se proširiti na kontrolne ploče, botove i alate izvan društvenih mreža.

Kroz svoj X račun, MIND Agent već pruža uvide iz onoga što naziva “najdubljim dubinama blockchaina”.

Uskoro će te iste mogućnosti biti dostupne u nadolazećem MIND Terminalu – punopravnoj AI kontrolnoj ploči izrađenoj posebno za trgovce i dostupnoj isključivo vlasnicima $MIND tokena.



MIND Terminal donosi pravovremene kripto informacije trgovcima

Kada bude lansiran, MIND Terminal će pružati dublju analizu u stvarnom vremenu, temeljenu na podacima, kroz različite tokene i tržišne uvjete.

Pratit će trendove društvenog sentimenta, događaje na lancu poput lansiranja tokena i kretanja likvidnosti (LP), metrike s DEX-ova kao što su promjene volumena i likvidnosti, te prikupljati temeljne podatke iz izvora poput CoinMarketCap – sve povezano s živim praćenjem vijesti koje utječu na tržište.

No, ono što ga doista izdvaja je autonomni sloj inteligencije.

Za razliku od većine alata, MIND of Pepe ne samo da promatra tržišta – on je napravljen da komunicira s blockchainima, dApps i pametnim ugovorima. Ako ne postoji prilika, on ju može i stvoriti.

Kako tim kaže: „Agent ne prati samo narative – on im pomaže i dati zamah.“



Što sve ovo znači za vlasnike $MIND tokena?

Za investitore koji prate $MIND, ovo nije samo još jedna meme kriptovaluta. Ona se nalazi na sjecištu dvije od najeksplozivnijih priča u današnjem kripto svijetu: AI i memea – kombinacija koju je CoinGecko proglasio glavnim trendom prvog kvartala.

$PEPE je iskoristio samo meme dio – i svejedno ostvario preko 25.000%. Sada dodajte stvarnu AI korisnost i potencijal rasta postaje potpuno drugačiji.

Tržište već nagrađuje projekte koji se nalaze na spoju AI i meme kriptovaluta. U AI prostoru, $VIRTUAL je jedan od najvećih dobitnika ovog tjedna – ali drugi tokeni su zabilježili još oštrije poraste u kraćem vremenu.

Grass ($GRASS) skočio je 39,1% u samo 24 sata, dok je Griffain ($GRIFFAIN) nadmašio $VIRTUAL s porastom od 139% u proteklih tjedan dana. Sa strane memea, Moo Deng ($MOODENG) eksplodirao je za 579%, dok su Goatseus Maximus ($GOAT) i Neiro ($NEIRO) porasli za 182%, odnosno 170%.

$MIND spaja oba svijeta – viralnost memea i korisnost AI – u jedan kripto projekt izrađen s jasnim ciljem. U tržištu koje živi od priča i narativa, to je moćna pozicija.



Posjedujte token koji pokreće MIND Agenta

Ostalo je samo 16 dana da kupite $MIND po cijenama iz pretprodaje – prije nego što token izađe na otvoreno tržište.

Ulazak je jednostavan: posjetite službenu web stranicu MIND of Pepe, povežite svoj novčanik (preporučuje se Best Wallet) i kupite pomoću ETH, USDT ili bankovne kartice.

Nakon kupnje, tokeni se mogu staviti na staking s godišnjim prinosom do 246%. Prinos je dinamičan – što znači da rani sudionici osiguravaju najbolje stope prije nego što se pool popuni i nagrade se smanje.

Best Wallet je dostupan sada na Google Playu i Apple App Storeu za besprijekorno iskustvo.

Ostanite povezani s zajednicom na X i Telegramu te pratite uživo @MIND_agent kako biste pratili njegov stalni razvoj.