Posađena najstarija loza na svijetu – mariborska Stara trta od 400 godina

U Splitu je održan osmi susret Alpe-Adria te Viteška svečanost akreditacije, intronizacije i nobilitacije kojoj su nazočili europski predstavnici vinskog viteškog reda, i to iz zemalja članica koje povezuju Alpe i Jadran, dakle iz Austrije, Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te visoki predstavnici Senata OEVE. Oko 70-ak vitezova okupilo se na Trgu Republike u Splitu odakle se svečani mimohod uputio Marmontovom od Trga Gaje Bulata do franjevačkog samostana Gospe od zdravlja, te dalje do crkve Gospe od zdravlja gdje je održana sveta misa i Viteška svečanost akreditacije, intronizacije i nobilitacije.

Splićani i brojni turisti znatiželjnim su pogledima pratili povorku vitezova te je fotografirali zasigurno se pitajući o kome je riječ. Glavna misao vodilja ovog susreta, koji je kulminirao odlaskom u poznatu triljsku vinariju Krolo, čiji je vlasnik vinski vitez legat za srednju i južnu Dalmaciju Dražen Krolo, jačanje je prijateljstva između ljudi i stvaranje uvjeta za sprečavanje patnji zbog ratnih sukoba. U vinariji Krolo na području Strmendolca, maloga mjesta u Dalmatinskoj Zagori, udaljenog 30-ak kilometara sjeverno od Splita, posađena su četiri poklonjena trsa iz svih zemalja članica Alpe Adria. Senator EU i prokonzul za Sloveniju vitez Tomislav Kovačić donio je najstariji trs.

– Trs Stara trta ima više od 400 godina, nalazi se u središtu starog dijela slovenskog grada Maribora, na samo nekoliko metara od rijeke Drave. Riječ je o sorti modra kavčina. Ovaj je trs ondje poznat pod nazivom Stara trta, a 1972. godine njegova je starost ustanovljena znanstvenom metodom inkrementalnog datiranja i brojanja godova. Godine 2004. godine Stara trta službeno je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija loza na svijetu – kazao je vitez Tomislav Kovačić objašnjavajući opstanak najstarijeg trsa.

– Stara trta ostala je živa i netaknuta i nakon ratnih razaranja. Nažalost sam rat nije bio jedina opasnost koja je vrebala. Prije rata harala je Europom specifična bolest vinove loze koja je nažalost uništila mnoge vinograde. Staru trtu, ovu najstariju vinovu lozu na svijetu, spasio je njezin je položaj jer je rasla na dravskom pijesku. Ta specifična konfiguracija tla zadržava vlagu, a bolest koja je u to vrijeme harala nije se uspijevala zadržati na toj vrsti tla. Korijenje loze sezalo je duboko ispod razine vodenih površina i to mu je omogućilo opstanak, a ujedno sprečava nastanak ostalih bolesti i nedaća. Danas poklanjamo i sadimo taj trs u Trilju u znak prijateljstva, slobode, mira i bratstva i jedinstva. Mi težimo miru i uvijek ćemo se zalagati za mir – kazao je vitez Tomislav Kovačić.

"In honorem Dei et in honorem vini" ("U slavu Boga i u slavu vina") slogan je družbe Europskog vinskog viteškog reda, koja vuče korijene više od pet stotina godina unatrag, a danas djeluje u 28 europskih zemalja. Europski vinski viteški red potječe od vremena Fridricha III. Habsburškog, a potvrđen je kao vjerski kršćanski red 1984. godine u Željeznom (Eisenstadt) u austrijskoj vinogradarskoj pokrajini Gradišću (Burgenland) u kojoj stoljećima živi više stotina tisuća Hrvata.

Neki od njih ubrajaju se među najveće i najbolje austrijske vinogradare i vinare. Viteški red nastao je u slavu Boga i vina, a počiva na tradiciji Viteškog reda sv. Jurja iz 1468. godine. U Hrvatskoj djeluje 23 godine. Europski vinski viteški red broji više od pet tisuća članova, štovatelja vina, diljem Europe. Među članovima su istaknuti vinogradari i vinari, uglednici iz javnog života, državnici, parlamentarci, nadbiskupi, svećenici, poslovni ljudi i mnogi drugi.

Međunarodni viteški red vina Alpe-Adria jedna je od mnogih vinskih viteških organizacija koja ima za cilj promicanje kulture vina, enogastronomije i prijateljstva među narodima regije Alpe-Adria, a osnovan je kako bi se očuvala i promicala vinarska tradicija u regiji koja ima duboke korijene u vinogradarstvu. Povijesno gledano, ova je regija je poznata po proizvodnji kvalitetnih vina još od antičkih vremena, kada su Rimljani donijeli vinovu lozu u ove krajeve. Misija reda je promicanje vina kao važnog kulturnog nasljeđa, vjere (kalež s vinom koje tijekom bogoslužja predstavlja krv Isusovu) ali i kao proizvoda koji povezuje ljude i narode. Glavni ciljevi reda na prvom se mjestu svode na očuvanje tradicije: radi se na očuvanju i promicanju vinogradarske tradicije i kulturne baštine regije Alpe-Adria.

Isto tako, potiče se međunarodna suradnja i prijateljstvo među vinarima i ljubiteljima vina iz različitih zemalja kao i promocija enogastronomskih vrijednosti te povezivanje vina s lokalnim gastronomskim specijalitetima. Viteški red vina Alpe-Adria ima hijerarhijsku strukturu koja uključuje različite rangove članova, od novaka do visokih dužnosnika reda. U red se obično učlanjuje po pozivu, a članovi se biraju na temelju njihova doprinosa ugledu, prijateljstvu, miru, suživotu, toleranciji, vinogradarstvu, enologiji ili promicanju vinske kulture. Svojim aktivnostima red ne samo da potiče proizvodnju i konzumaciju kvalitetnih vina, već i jača kulturne veze među narodima regije Alpe-Adria te doprinosi širenju prijateljskih i društvenih veza i kulturne svijesti, kao i jačanju gospodarstva i međudržavne suradnje. Njihov je slogan "Uz slavu Boga, mir u cijelom svijetu".

Susret vitezova Alpe Adria bio je događaj za pamćenje. U srcu povijesnog grada, vitezovi iz raznih krajeva regije okupili su se kako bi proslavili zajedničko nasljeđe. Ovaj susret nije samo slavljenje tradicije, već i prilika za jačanje veza među narodima regije Alpe Adria. Vitezovi su ponovno pokazali hrabrost, čast i prijateljstvo te cijelom svijetu poslali poruku koju simbolizira mač okrenut prema dolje, što znači prestanak svih ratova, a to u ovom trenutku smatraju najvažnijim za očuvanje ljudskog života, kulture i tradicije te stvaranje najboljih uvjeta za život budućim generacijama na cijelom svijetu.

