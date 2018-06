Ponovljeno suđenje tri godine poslije

Gotovo tri godine nakon odluke Ustavnog suda, kojom je ukinuta pravomoćna presuda u aferi Ina – MOL, na zagrebačkom Županijskom sudu trebalo bi početi ponovljeno suđenje u toj aferi. Kako sada stvari stoje, na optuženičku klupu sjest će samo Ivo Sanader, dok će se Zsoltu Tamasu Hernadiju, šefu MOL-a, suditi u odsutnosti.

Bivšeg premijera tereti se da je od Hernadija primio 10 milijuna eura mita kako bi MOL preuzeo upravljačka prava nad Inom iako na to nije imao pravo, a pripremno ročište u tom predmetu trebalo bi se održati 18. srpnja. Spis je dobila Maja Štampar Stipić, ukupno treći sudac u tom postupku. Naime, bivšem je premijeru na prvom suđenju sudio Ivan Turudić koji ga je u objedinjenim aferama Hypo i Ina – MOL koncem 2012. nepravomoćno osudio na 10 godina zatvora.

Vrhovni je sud njegovu presudu potvrdio, neznatno umanjivši kaznu pa je Sanader u jednom trenutku bio pravomoćno osuđen na osam i pol godina zatvora. No u srpnju 2015. tu je presudu ukinuo Ustavni sud zaključivši da su Sanaderu tijekom suđenja bila prekršena neka prava. Nakon odluke Ustavnog suda, Sanaderu je trebalo ponovno suditi vijeće suca Turudića, no Sanaderova obrana tražila je i dobila njegovo izuzeće. U međuvremenu je podignuta i optužnica protiv Hernadija, a taj je spis dobio sudac Ratko Šćekić pa mu je pripojen spis Ina – MOL. Hernadijeva obrana tada traži da se spis prevede na mađarski. Nakon gotovo godinu i pol Vrhovni sud zaključio je da se trebaju prevesti samo bitni dijelovi spisa, a što je bitno, a što ne, trebao je odlučiti sudac Šćekić.

Uhidbeni nalog za Hernadija

On o tome nije stigao odlučiti jer se u međuvremenu zapetljala priča o ponovnom raspisivanju EUN-a za Hernadija, a zatim je zagrebački Županijski sud odlučio Europskom sudu pravde u Luxembourgu postaviti tzv. prethodno pitanje kojim bi se jednom za svagda razriješio Hernadijev status. Naime, Mađari tvrde da se Hernadiju u Hrvatskoj ne može suditi jer mu je u Mađarskoj već suđeno za isto djelo. Problem te argumentacije je što mu je u Mađarskoj bilo suđeno i oslobođen je za sasvim drugo djelo. Zbog upita poslanog Europskom sudu pravde suđenje je bilo formalno prekinuto dok se o tome ne odluči. No USKOK i obrane žalili su se na odluku o prekidu, a njihove žalbe lani je uvažio Vrhovni sud. I tako koncem 2017., nakon dvije godine loptanja na relaciji Županijski sud – Ustavni sud – Vrhovni sud, spis ponovno vratio raspravnom sucu. No sudac Šćekić krajem prošle godine imenovan je na Vrhovni sud pa je spis Ina – MOL, koji je u međuvremenu ponovno razdvojen od spisa Hypo, dobila sutkinja Maja Štampar Stipić. U međuvremenu je zagrebački Županijski sud ponovno odlučio da se postupak prekine, na što su se opet žalile obrane i USKOK. Njihove žalbe Vrhovni je sud koncem svibnja uvažio zauzevši stav da je pogrešan zaključak Županijskog suda u kojem se kaže da je prekid postupka obligatoran dok Sud Europske unije ne odluči o prethodnom pitanju.

Izašao iz zatvora i pisao knjige

I tako, tri godine nakon odluke Ustavnog suda, tijekom kojih je Sanader uspio izaći iz zatvora, na slobodi dočekati nepravomoćnu presudu za aferu Planinska i početak ponovljenih suđenja za afere Fimi media i Hypo te napisati i izdati dvije knjige, ponovno će početi suđenje za aferu Ina – MOL. U međuvremenu su se i politički odnosi zakomplicirali, Hrvatska bi željela od Mađara otkupiti Inu, no za to nema novca, a izgubila je i prvu međunarodnu arbitražu oko Ine.

Hernadi je i dalje nedostupan našem pravosuđu, takav će vjerojatno i ostati, a Sanadera ovo ljeto, osim početka suđenja za aferu Ina – Mol, čeka i završnica ponovljenog suđenja za Fimi mediju, u kojem bi 3. srpnja trebao početi s iznošenjem obrane. Od njegova uhićenja u Austriji prošlo je gotovo osam godina, a nijedan od pet postupka koji se vode protiv njega – Hypo, Ina – MOL, Fimi media, HEP-DIOKI i Planinska – još uvijek nije pravomoćno okončan. A to dovoljno govori ne samo o našem pravosuđu, nego i o toliko glasno proklamiranoj borbi protiv korupcije, koja nije ništa drugo do populistička mantra naših političara.