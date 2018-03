Bivši glavni tajnik HDZ-a Ivan Jarnjak demantirao je u srijedu optužbe dugogodišnjeg HDZ-ovog dužnosnika Vladimira Šeksa koji je na ponovljenom suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu i HDZ-u, u slučaju Fimi media, kazao da je Jarnjak teretio stranku "da bi sa sebe skinuo bilo kakvu odgovornost".

"To su sve čiste laži i insinuacije. Očito da se na taj način pokušava pomoći Sanaderu", rekao je Jarnjak za Hinu komentirajući Šeksovo svjedočenje. Šeks je u srijedu na suđenju Sanaderu i HDZ-u u slučaju Fimi media posvjedočio da u stranci nikada nije čuo o navodnim crnim fondovima ili plaćanjima "na ruke", a kao krivca za postupak protiv HDZ-a prozvao je Jarnjaka. Povnavljajući kako je "to sve laž", Jarnjak je rekao da bi, da nije pročitao tko je iznio te tvrdnje, pomislio bi da je to "govorio potpuno pijan čovjek". Podsjetio je da je on u tom slučaju bio okrivljenik zajedno s HDZ-om, Sanaderom i svim drugim optuženima, na što nije utjecao. Pojasio je da je nakon istražnog postupka u kojem je dao iskaz i dokumente, Državno odvjetništvo (DORH) utvrdilo kako ga nitko od okrivljenih nije teretio da je učinio nešto protuzakonito. Također, DORH nije ima niti jedan materijalni dokaz da je učinio nešto protuzakonito.

Stoga je, rekao je Jarnjak, DORH odustao od daljnjeg postupka protiv njega. "Tako piše u rješenju Državnog odvjetništva kojeg posjedujem. Nikakve nagodbe, nikakvi dogovori, nikakvi kontakti. Kontakte je s Državnim odvjetništvom isključivo imao Šeks i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. Ja ih nisam imao, osim onoga kada sam bio tamo na ispitivanju", istaknuo je je. Jarnjak smatra i da će sud zbog lažnog svjedočenja poduzeti nešto protiv Šeksa koji "na sudu laže kao svjedok iako je pravnik po struci i zna što znači lagati sudu".

Na pitanje zašto ga sada Šeks proziva na sudu, Jarnjak je rekao da je to zbog toga što je DORH-u dao svoje bilješke koje su materijalni dokaz. "Sada treba svjedoka, koji je to dao, jednostavno denuncirati. To je razlog", istaknuo je Jarnjak. Kazao je i da kroz svoje svjedočenje nikoga nije optužio. Negirao je i Šeksove optužbe da je bio odgovoran za materijalno-financijsko poslovanje HDZ-a, rekavši da je za to, po Statutu HDZ-a, odgovorno Predsjedništvo stranke, a on je operativno provodio njihove odluke.

Jarnjak je rekao i da mu je Šeks prijetio na predsjedništvu stranke jer je od njega i Kosor tražio da mu se ispričaju kada je DORH odustao od daljnjeg progona protiv njega. "Oni su se oboje ispričali, ali je onda Šeks rekao: Nisi po tom pitanju optužen, ali ćeš biti po jednom drugom", rekao je Jarnjak. Dodao je i da je prihvatio ispriku Kosor, ali ne i Šeksa.