Pomorac optužen za teški pokušaj ubojstva izvanbračne supruge koju je izbo nožem

B. D. (29) vjerojatno je prva ili barem među prvim osobama u Hrvatskoj, koja je optužena zbog - pokušaja femicida. Tereti ga se za teški pokušaj ubojstva 23-godišnje izvanbračne supruge, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Dubrovnik. Riječ je o događaju koji se zbio 15. srpnja u jednom mjestu na otoku Korčuli, kada je u alkoholiziranom stanju pokušao ubiti svoju izvanbračnu suprugu koju je izbo nožem. Žena je, pokušavajući mu pobjeći, krvava istračala na Rivu gdje ju je ugledao jedan prolaznik, koji joj je pomogao i pozvao Hitnu. B. D. koji je, inače, pomorac, je nakon napada na izvanbračnu suprugu pokušao pobjeći i to noseći u naručju njihovo dijete, no uskoro je uhićen. Ona je u tom napadu bila teže ozlijeđena, imala je 16 reznih rana na licu, imala je i ubodne rane na vratu i prsima, dok je on nakon uhićenja priveden na ispitivanje, a kasnije i kod suca istrage Županijskog suda u Splitu. Ljetos mu je bio određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se istražni zatvor produlji.

Femicid, odnosno pokušaj femicida u Kazneni zakon je kao kazneno djelo uveden početkom godine, a definira ga se kao teško ubojstvo ili teški pokušaj ubojstva žene, koji su posljedica često dugogodišnjeg rodno uvjetovanog nasilja i za njega su predviđene kazne od 10 do 40 godina zatvora. Svrha uvođenja tog kaznenog djela bila je zaštita žena, odnosno prevencija ili pokušaj prevencije nasilja nad ženama. No da prijetnja kazanom dugotrajnog zatvora ne utječe na nasilnike i zlostavljače žena, svjedoči i to što su u prvih šest mjeseci ove godine, dakle nakon uvođenja femicida kao kaznenog djela u zakon, dogodila četiri teška ubojstva žena i tri teška pokušaja ubojstva žena.

VEZANI ČLANCI