'Politikantstvo treba zamijeniti inženjerskim pristupom'

Samo je u ovoj godini u Hrvatskoj osnovano sedam novih stranaka, pa ih tako danas imamo čak 162.

Gospodine Orepiću, vaša je stranka posljednja upisana u registar. Kako to da ste se odlučili na taj korak, niste li si mogli pronaći mjesto u nekoj postojećoj?

Ako se ozbiljno mislite bavite politikom i realizirati svoje političke ideje, ne možete izbjeći zakonske norme i okolnosti koje vas tjeranu na to da osnujete stranku. Pola sam godine izbjegavao osnovati stranku povodeći se upravo tom logikom da je stranaka puno, pa što će ljudi reći...

No, mjerljivost, provedivost i standardizaciju političkih postupaka nisam mogao pronaći ni u jednoj postojećoj stranici i zato sam pristupio osnivanju Nove politike, koja podrazumijeva upravo to da se politika dovede i sferu mjerljivosti i provjerljivosti. I to je bit. Vrijeme je za inženjerski pristup politici. Politikantstvo treba zamijeniti čistim, jasnim inženjerskim pristupom.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zanimljivo ime, Nova politika... Kako ste došli do njega?

Političke stranke nemaju u svom okviru javno dobro i postale su jednostavno same sebi svrha. Smatram da politika općenito treba biti ono što i jest po definiciji, a to je obavljanje posla za narod. U ovom trenutku to nije tako. Političke stranke bave se same sobom i, ako se poklopi interes stranke i društva o javnom dobru, onda u redu, ali ako nije u interesu stranke, onda se ne bavi javnim dobrom.

To je razlog zašto smo tu gdje jesmo. Trebamo politiku i političare koji su spremni i izgubiti i izbore kako bi se dogodile nužne promjene u Hrvatskoj. Bez promjena nema teorije da se pomaknemo naprijed.

Je li vam teško nagovoriti ljude da se učlane u stranku?

Ljudi su dosta rezignirani, no iznenađujuće nam dobro ide. Odlučio sam se za osnivanje podružnica po izbornim jedinicama tako da u svakom trenutku budemo spremni za izbore. Ide, ide... Ljude koji hrane Hrvatsku treba na neki način dovesti i da vladaju Hrvatskom.