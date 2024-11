Anketa: HDZ-u pala potpora, SDP stigao na četiri posto razlike

Hrvatska polako gleda prema izbornima, a njih je premijer Andrej Plenković najavio za 29. prosinca. Kako zbivanja na političkoj sceni utječu na birače - pokazuje ovomjesečni HRejting. Proveden je od 14. do 19. studenoga na uzroku od 1000 ispitanika. Greška ankete iznosi +/- 3,95 posto, a razina pouzdanosti 95%. Rezultate istraživanja "Promocije plus" o popularnosti političkih stranaka, objavio je HRT.

Stoga, da je Hrvatska jedna izborna jedinica, što u anketi jest, i da sve stranke na izbore izlaze onako kako se u anketi testiraju - samostalno, tada bi samo njih četiri u Hrvatskoj imale status parlamentarne stranke. - HDZ podupire 26,8% birača, SDP podupire 22,8%, neodlučnih je 17,9%, Možemo! ima 8,9%, a Most ima 6,5% potpore birača.

Nakon parlamentarnih izbora postali su vlast, zatim se podijelili u dvije struje koje više nisu mogle nastaviti zajedno u istoj stranci. Tako sad postoje Penavin Domovinski pokret sa samo 3% i Radićev Domino s 1,8%. Oko 1,5% imaju: IDS, Centar i HSS. Većina preostalih 10 stranaka iz ankete jedva doseže 1% potpore.

Najbolje od njih kod birača kotira ona koja više nije parlamentarna - Radnička fronta s 1,1%. Iza nje su vladajući HNS i HSU koji imaju po 1%, Fokus s 0,9% i Nezavisna platforma međimurskog župana Posavca koja ima potporu od 0,8%. Oko pola posto potpore, ili još manje, imaju: Kolakušićevo Pravo i pravda (0,6%), Pavličekovi Suverenisti (0,6%), Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto (0,5%), Hrebakov HSLS (0,5%) i uvjerljivo posljednji Zekanovićev HDS (0,3%).

HRT navodi da su dva velika događaja obilježila dane u kojima se provodio ovomjesečni HRejting - komemoriranje žrtve Vukovara i Škabrnje te uhićenje drugog HDZ-ova ministra na dužnosti. Anketa u gotovo istom omjeru bilježi pad popularnosti vladajućih stranaka i rast popularnosti oporbenih, ali i minus vlasti i plus oporbe debelo su ispod razine statističke pogreške da bi se mogli izvoditi relevantni zaključci. Konkretno - HDZ ima najveći pad u proteklih mjesec dana. No taj je pad svega 0,7%. SDP je istodobno rastao - ali samo 0,3%. Sve to ipak u konačnom zbroju vodi do jedne od manjih anketnih razlika između dviju vodećih stranaka. Već dugo nije bila samo 4%. U studenom su zanemarivo ili malo rasli i oporbeni Možemo! te Most, dok je vladajući DP zanemarivo, ali ipak - pao.

