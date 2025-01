Riješili misterij dug 52 godine: Pronađena žena koja je nestala sa 16 godina, jedan detalj presudio

Nesvakidašnji slučaj riješen je u Engleskoj. Naime, tamošnja policija riješila je 52 godine dug 'misterij' u slučaju nestanka tinejdžerice. Sheila Fox nestala je iz Coventryja 1972. godine kada je imala 16 godina, a sada je nađena na drugom kraju države. Živa je i zdrava, sada već odrasla žena, javili su iz policije, piše Daily Mail.

A missing person mystery that spanned over five decades has finally been resolved, marking one of the most extraordinary breakthroughs in West Midlands Police history. Sheila Fox, who vanished from Coventry in 1972, has been found alive and wellhttps://t.co/1U0c6oDMQT