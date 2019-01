Obitelj preminulog pacijenta napala osoblje i policajce. Među privedenima i maloljetnici

Zagrebačka policija je nakon incidenta u Klinici za plućne bolesti Jordanovac, gdje je više osoba napalo medicinsko osoblje, privela na kriminalističko istraživanje ukupno sedam osoba, uključujući dvije maloljetne osobe i muškarca koji je prvotno pobjegao s mjesta napada. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku.

Podsjetimo, u Klinici za plućne bolesti Jordanovac jutros je obitelj preminulog pacijenta napala medicinsko osoblje, jedna medicinska sestra zbog pada je završila na obradi, a razbili su i jedna staklena vrata na odjelu. Preminuli muškarac bio je u terminalnoj fazi raka i njegovu smrt obitelj je iskalila vređanjem i napadanjem osoblja na Jordanovcu koje je pozvalo policiju.

- Muškarac je preminuo od terminalnog karcinoma i obitelj je to primila vrlo agresivno, verbalno, a na kraju prijetnjama nasrnula na osoblje koje jasno ne može biti krivo niti može učiniti išta više nego medicina može. Krajnje neprimjereno, vrlo agresivan i ružan čin. Razbili su jedna staklena vrata no nije problem u vratima nego u samoj reakciji jer ako prijetiš ljudima koji rade svoj posao onda to prelazi svaku mjeru - komentirao je akademik Miroslav Samaržija, ravnatelj Jordanovca.

[video: 29057 / Policijska intervencija u bolnici Jordanovac nakon dojave o neredu i napadu na osoblje]

- Gospodin je preminuo u terminalnoj fazi maligne bolesti, od karcinoma pluća. Obitelj to nije mogla prihvatiti i postali su jako agresivni te su počeli razbijati neke stvari. Napali su liječnike i medicinske sestre i bili smo prisiljeni pozvati policiju - rekao je pulmolog Marko Jakopović Hini.

Zagrebačka policija izvijestila je da su policajci upućeni u bolnicu na Jordanovcu nakon što su oko 10,15 sati dobili dojavu da više osoba stvara nered i napada medicinsko osoblje. Na mjestu događaja morali su uporabiti sredstva prisile.

- Dolaskom policijskih službenika u prostor bolnice, sa ciljem smirivanja situacije i sprječavanja daljnjih protupravnih ponašanja na štetu stručnog osoblja bolnice, policijski službenici uporabili su sredstva prisile nad nekoliko tamo zatečenih osoba - navela je PU zagrebačka.

Jakopović kaže da se radilo o dva muškarca i nekoliko ženskih osoba, od čega dvije maloljetne osobe.

- Porazbijali su neka stakla, napali su staklenim čašama i razbijenim staklom osoblje i policiju - rekao je pulmolog s Jordanovca.