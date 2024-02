Pokrenuta prva svjetska električna peć za sanitarnu keramiku: 'Počela je nova era'

U pogonu Laufena u austrijskom Gmundenu pokrenuta je prva svjetska električna peć za proizvodnju sanitarne keramike. Ta nova peć koju je projektirala i napravila njemačka tvrtka Keramischer Ofenbau zamjenjuje dosadašnju koja je radila na plin pa se time smanjuje emisija ugljika, a proizvodnja umivaonika, školjki i drugih elemenata uobičajenih u svakom kućanstvu postaje ekološki znatno prihvatljivijom. U Roca Grupi koja je vlasnik Laufena kažu kako je počela nova era u ovoj industriji.

– Uvođenjem ovakvih peći u proizvodnju očekujemo smanjenje emisija ugljikovog dioksida za polovinu na razini grupe. Ova nova peć omogućit će izbjegavanje emisije od oko 5000 tona ugljikovog dioksida. Dekarbonizirati u našem poslu znači dekarbonizirati peć – rekao je na početku konferencije za novinare kojom je predstavljena ova nova tehnologija Alberto Magrans, direktor Roca Grupe.

Tvrtku Roca u Barceloni su osnovala trojica braće 1917. godine i danas je predsjednik upravnog odbora Santiago de Gomar Roca. I dalje su obiteljska tvrtka, nisu izlistani na burzi. Svjetski su lider, dvostruko veći od najbližega konkurenta, američkoga Kohlera.

VEZANI ČLANCI:

Neutralni do 2045. godine

– Prisutni smo u otprilike 170 zemalja, imamo povijest dugu 107 godina. Danas imamo 79 tvornica diljem svijeta, zapošljavamo oko 20.000 ljudi. Naše su globalne trgovačke marke Roca i Laufen, a imamo i lokalne trgovačke marke koje su također tržišni lideri – predstavio je Magrans grupu koju vodi te objasnio kako je novu strategiju grupa usvojila prije četiri godine definirajući šest temeljnih stupova od kojih je jedan održivost.

08.02.2024., Gmunden, Austrija - Tvornica sanitarija Laufen. Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– I prije 20 godina činili smo takve napore, kod tretiranja vode, cirkularne ekonomije u pogonima ali tek prije četiri godine ustanovili smo osnovni plan održivosti koji provodi Carlos Velazquez sa svojim timom. Bila je potrebna promjena u razmišljanju jer se ne radi samo o jednom odjelu ili samo o jednoj grupi ljudi, nego o promjeni u cijeloj organizaciji, objasnio je Alberto Magrans i dodao i kako je grupa u petogodišnjem razdoblju, od 2018. do 2022. godine, 39 posto smanjila emisije CO2.

– Prije dvije godine prihvatili smo obavezu da postanemo neutralni u emisijama ugljika do 2045. godine. Prije dva mjeseca dobili smo i zlatnu medalju za održivost EcoVardisa, jedne od najprestižnijih revizorskih tvrtki za održivost, a to znači da smo u tri posto najboljih svjetskih kompanija – rekao je šef Roca Grupe. U posljednje je tri godine ta grupa uložila 50 milijuna eura u dekarbonizaciju, energetsku efikasnost i uštede na vodi. A tu spada, dakako, i ulaganje u projekt električne peći koji je stajao pet milijuna eura, i to je bez troškova ugradnje, rada i drugog. Već ove godine uložit će se 26 milijuna eura u daljnje inicijative održivosti, uključujući tu i ugradnju pet takvih novih peći u pogone.

Ta peć doista jest izravan primjer primjene znanosti u industriji. Laufen u Gmundenu, gradu nedaleko od Salzburga, radi već stotinu godina. Tvrtka za taj gradić znači puno, ondje je smatraju i svojim sinonimom. Premjestiti Laufen negdje drugdje čini se nemogućim, već je i sama promjena peći bila emotivan trenutak za djelatnike tvrtke, u kojoj se sanitarni keramički elementi rade praktično na isti način već stotinu godina. Ondje imaju čak i muzej toaleta, gdje je zabavno vidjeti kako se taj danas nezaobilazni dio svakoga kućanstva razvijao kroz vrijeme, bivajući nerijetko i dizajnerski komad. Iako je tvrtka zapravo švicarskih korijena, osnovana 1892. u tamošnjem istoimenom mjestu.

VEZANI ČLANCI:

Roca Grupa Laufen je kupila 1999. godine, ostavivši proces proizvodnje i dalje istim. A to je da se od materijala koji se mahom dobivaju u prirodi, miješanih s vodom, koja se u toj industriji intenzivno koristi te se također radi na tome da se to smanji, dobiva keramika, nakon čega se ona oblikuje i suši u kalupima, da bi se na kraju u pećnici dobio skladan i često dizajnerski oblikovan element. Kroz taj proces, za koji smo se i sami uvjerili kako nije nimalo lagan i jednostavan, te se velikim dijelom radi zapravo o ručnom radu gdje je u mnogim dijelovima gotovo manufaktura u kojoj je i prilično toplo, proveo nas je direktor Laufen Austria AG, Christian Schäfer.

08.02.2024., Gmunden, Austrija - Tvornica sanitarija Laufen. Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Svakoga dana svaki djelatnik napravi 60 do 80 elemenata, od početka do kraja. Moram reći kako smo sretni da imamo ovakve ljude koji Laufen shvaćaju kao jednu vrstu svoje obitelji. A za rad tvrtke odgovaramo svi, ako nešto krene loše, onda svi dolazimo i radimo, niti ja nisam tek šef koji nadzire. A proces je takav da se morao paziti na svaki parametar, promjenu vlage u zraku, temperature, sve utječe na krajnji proizvod koji mora biti besprijekoran. Ovdje se, naime, ne proizvode osnovni elementi već oni najkvalitetniji čija je cijena na tržištu nekih 500 do 1000 eura – rekao je Christian Schäfer novinarima od kojih smo mi iz Večernjeg lista bili jedini iz Hrvatske. Kada je riječ o Hrvatskoj , treba naglasiti da lokalni Laufen Adria tim predstavlja generalna direktorica Martina Maričić Meić s direktoricom marketinga Stelom Jurišić, ali Laufen i Roca u Austriji imaju čvrstu hrvatsku poveznicu. Christian Schäfer po ocu je Švicarac, ali po majci Hrvat iz Ludbrega, što je veselo i istaknuo čuvši da razgovaramo na hrvatskom. Sreli smo još radnika u Laufenu koji korijene vuku iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da ne govorimo o tome da ćete često razumjeti što netko priča u Salzburgu ili Gmundenu. No, i sam Carlos Velazquez, zadužen za projekt održivosti u Roca Grupi, veliki je fan Hrvatske, u kojoj često ljetuje, a pogotovo mu se sviđa jug zemlje, odnosno Mljet . Gmunden je izabran kao prva lokacija za takvu inovaciju jer ondje, kako je i sam Alberto Magrans rekao, rade najvještiji inženjeri kada je riječ o keramici. Carlos Velazquez ima veliku odgovornost provođenja projekta održivosti u tako velikoj kompaniji.

– Projekt je formiran u osam koraka. Dekarbonizacija, korištenje održivih materijala i cirkularnosti u pogonima, stvaranje održivih proizvoda, razvoj ljudskog potencijala, posvećenost društvu, održivi opskrbni lanci i logistika te promocija održivosti, to su koraci s kojima smo krenuli u ovaj program. Iz ovoga se vidi kako održivost ne možemo provesti sami te je bitno da sudjeluju i razumiju je svi čimbenici. Rezultata već ima, osim smanjenja emisija ugljikovog dioksida, uspjeli smo 47 posto smanjiti korištenje vode, a 46,5 posto količinu otpada. Danas su naše emisije 400.000 tona godišnje, ovakvim inovacijama nadamo se smanjiti ih za polovinu – rekao je Velazquez. Dekarbonizcija ove industrije ovisi o promjeni tehnologije s plina na električnu energiju, a Laufen je početna točka u toj promjeni za Roca Grupu. Plinska peć koja je sada već izvan funkcije golem je uređaj, dugačak i stotinjak metara. Za novu električnu peć sagrađen je novi objekt sa svom pripadajućom infrastrukturom. Završna toplinska obrada koja se odvija u peći visokih temperatura zaokružuje proces izrade elementa, odnosno stapa emajlirani premaz s keramikom. Ako se ne napravi kako treba, svi materijali korišteni u proizvodnji neće se stopiti te će se nakon nekog vremena na površini, primjerice, umivaonika vidjeti manje pukotine.

VEZANI ČLANCI:

– Nova peć funkcionira nevjerojatno dobro. Kvaliteta je i bolja od one koju smo postizali s plinskom peći. Kao što sam rekao, ovdje radimo proizvode najviše kvalitete gdje nema mjesta bilo kakvoj pogrešci, i ne možemo oko toga imati bilo kakvih ustupaka – kazao nam je Christian Schafer. Projekt je počeo prije četiri godine s ciljem da ovo rješenje preuzmu i druge tvrtke iz ovog sektora.

08.02.2024., Gmunden, Austrija - Tvornica sanitarija Laufen. Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Isprobava se i vodik

Keramischer Ofenbau u dvotrećinskom je vlasništvu Roca Grupe, ali ima slobodu nuđenja rješenja i drugim tvrtkama, pa i konkurenciji Roca Grupe. – Ovo će biti prva svjetska tvornica sanitarnih elemenata s nultom emisijom na svijetu. Sada, nakon testnog razdoblja koje traje od lipnja, možemo reći kako je projekt uspio i stara će peć biti demontirana – kazao je Alberto Magrans. Objasnio je i kako izgleda opskrba električnom energijom nove peći.

– Oko 40 posto ide iz solarnih izvora, a 60 posto iz mreže, ali se gleda i da ta energija dolazi od zelenog izvora. Ovo je doista promjena pravila igre u našoj industriji.Obično kada vodite ovako veliku grupu susrećete se s mnogim nesigurnostima, no kada se radi o održivosti znamo točno kamo i kako idemo – kazao je Magrans. Uobičajeno je pitanje kada se radi o bilo čemu što se pokreće ili pogoni strujom, a u kontekstu zelene energije ili održivosti, odakle ta struja točno dolazi s argumentom kako je još prilično izvora električne energije konvencionalno, pa i na ugljen ili plin. Objasnio nam je Carlos Velazquez zašto se za Laufen u Gmundenu može tvrditi da se doista radi o smanjenju emisija ugljikovog dioksida kroz doista čistu energiju.

VEZANI ČLANCI:

– Austrija je već sada jako napredna u korištenju obnovljivih izvora energije, među najboljima su u tome u Europi , iz tih izvora dobivaju oko 80 posto energije. I bila je prava sreća da ovdje imamo tvornicu jer su upravo ovdje najmanje šanse da energija kojom se pogoni nova peć dođe iz nekog konvencionalnog izvora, zapravo je mala je šansa da neće doći iz nekog od zelenih, obnovljivih izvora. Puno je primjera zemalja u kojima poslujemo gdje je trend takav, Španjolska, Turska, Portugal, Hrvatska... Razmišljali smo i o zelenom vodiku, no on je zasad preskup. Odlučili smo se za elektrifikaciju, a vodik za sada isprobavamo – kazao nam je Velazquez. Isto tako, na konferenciji smo čuli i kako se toj promjeni u poslovanju nije pristupilo zbog krize na energetskom tržištu s obzirom na to da se na uvođenju električne peći počelo raditi prije četiri godine, već je održivost glavna motivacija, ali se postiže i neovisnost o opskrbi plina. Ipak, povlačenje iz Rusije bilo je glavni razlog što je 2022. godina bila jedna od najtežih u povijesti grupe, neto dobit bila je 42 milijuna eura, godinu ranije 179 milijuna. Velazquez je otkrio i još jednu interesantnu činjenicu o održivosti u Roca Grupi. Ondje recikliraju 76 posto otpadnog materijala, a i proizvodi koji ne zadovolje standarde kvalitete melju se i tako dobiveni materijal prodaje se industriji cementa. Axel Krause iz Keramischer Offenbau, gdje je voditelj za vatrostalne sustave i projekt-menadžer, istaknuo je kako se ovdje radi i o u cijelosti europskom projektu.

– Roca Grupa je iz Španjolske, Laufen iz Austrije a naša tvrtka iz Njemačke što ovo čini jedinstvenim projektom na europskom nivou. Mi smo u gradu koji znanja o ovakvim sustavima skuplja stotinu godina, mi smo osnovani prije 27 i danas smo globalni tržišni lider u pećima visoke efikasnosti. U svijetu radi 50 naših peći, a danas možemo napraviti i ovakvu koja je ugljično neutralna. Izazov kod električne peći nije dovesti dovoljno topline, već njezina distribucija unutar peći koja je potpuno drukčija od one na plin, gdje je konfiguracija sasvim drukčija – rekao je Krause. Takav je sustav velik izazov za inženjere jer se pri zagrijavanju na više od 1200 Celzijevih stupnjeva u njoj proizvod skupi i više od 12 centimetara, a cilj je dobiti precizno napravljen i ravnomjeran proizvod. Zbog ovoga se u pripremi proizvodnje koriste simulacije kojima se točno proračunava kako će se u kalupu materijal ponašati da bi se dobio željeni proizvod koji je danas često i jako brendiran, u Laufenu rade jako cijenjene proizvode visokog cjenovnog ranga kao što su kupaonske komponente IlBagnoAlessi. U uspješnoj globalnoj kompaniji kakva je Roca Grupa inovacija je iznimno bitna ali u poslu kojim se oni bave do nje se ne dolazi najlakše. Vidjeli smo, recimo, prototip uređaja u kojem cirkulira ista voda koju se koristi za ispiranje toaleta i za pranje ruku.

– Imamo ideju razdvajanja urina na vodu i štetne tvari što bi moglo biti izuzetno korisno u siromašnijim zemljama gdje ima nedostatka vode. Za sada samo u manjini, ali vidjet ćemo može li ipak takva ideja proći, kaže Carlos Velazquez.

VIDEO: Ovo je zastrašujući trenutak pada manjeg zrakoplova na autocestu na Floridi