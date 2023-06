Analiza: Proizvođači fosilnih goriva utvrđuju 'uglavnom beskorisne' ciljeve bez stvarnih obveza

Proizvođači fosilnih goriva prošle su godine ubrzanim tempom utvrđivali ciljeve neto nulte emisije štetnih plinova, ali većina njih ne rješava ključne probleme, što znači da su spomenuti ciljevi "uglavnom beskorisni", pokazalo je izvješće objavljeno u ponedjeljak. Otprilike 75 od 112 vodećih svjetskih kompanija za fosilna goriva obvezalo se svesti emisiju neto na nulu, što bi značilo da ispuštanje stakleničkih plinova 'poništiti' smanjenom proizvodnjom i metodama apsorpcije ugljičnog dioksida iz atmosfere.

Godinu dana ranije takvu je obavezu preuzela samo 51 kompanija, prema procjeni javno dostupnih podataka Net Zero Trackera, koji sastavljaju, između ostalog, Sveučilište Oxford i neprofitna organizacija Energy and Climate Intelligence Unit. No, većina ciljeva ne pokriva u potpunosti emisiju štetnih plinova koja proizlazi iz upotrebe proizvoda, najvećeg izvora, ili nije dovoljno transparentna na tom području, ili nije popraćena kratkoročnim planom smanjenja emisije, upozoravaju autori izvješća.

Zato su "uglavnom" beskorisni, zaključuju.

POVEZANI ČLANCI:

Istraživanje je također pokazalo da niti jedna kompanija za fosilna goriva nije preuzela potrebne obveze o postupnom gašenju aktivnosti vađenja ili proizvodnje fosilnih goriva. Oko 4.000 zemalja, regija, gradova i kompanija diljem svijeta obvezalo se svesti emisiju neto na nulu. U studenom prošle godine UN je objavio smjernice za izradu 'dobre' strategije koje bi trebale spriječiti zelenu šminku.

"Još nismo vidjeli značajan pomak kompanija za fosilna goriva ili drugih kompanija prema poštivanju tih (smjernica), što znači da treba još puno raditi da bi se dosegla ta razina", rekao je Thomas Hale sa Sveučilišta u Oxfordu, koautor izvješća. Studija objavljena prošlog tjedna u časopisu Science otkrila je probleme i na razini zemalja, zaključivši da su male šanse da će ostvariti oko 90 posto ciljeva o neto nultoj emisiji štetnih plinova.

VIDEO Kod Dugog Sela u polju izbila nafta: Na terenu tim za hitne intervencije i policija

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!