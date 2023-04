Nehammer za tehnološku otvorenost: U Austriji 300.000 radnih mjesta ovisi o automobilskoj industriji

Austrijski kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Karl Nehammer danas je na auto summitu u Saveznom kancelarstvu u Beču pozvao predstavnike industrije i znanosti kako bi iznijeli svoje viđenje budućnosti automobilske industrije. Nehammer je već uoči tog sastanka izjavio kako bi se trebalo više oslanjati na e-goriva, za što je oštro kritiziran, ne samo od oporbe i ekologa nego i od Zelenih, mlađeg koalicijskog partnera “narodnjaka” u aktualnoj austrijskoj vladi.

Kako su austrijski mediji danas kasno navečer izvijestili nakon okončanja auto-summita, Nehammer želi “pojačati pritisak na razini Europske unije protiv zabrane razmišljanja, koja ometaju istraživanja i inovacije vezano uz korištenje e-goriva u automobilskoj industriji”.

“Upravo današnji sastanak treba pokazati da se intenzivno hvatamo u koštac s znanosti”, rekao je austrijski kancelar uoči početka summita. Nakon završetka sastanka Nehammer je pred TV kamerama naglasio kako je “važno nastaviti promicati istraživanje i razvoj”. Napomenuo je kako je summit o automobilima sazvao jer je “austrijsko tržište zanimljivo za inovacije, istraživanje i proizvodnju, posebno velikim industrijskim pogonima za investiranje u Austriji”. Osim toga, prema njegovim riječima zanimljivo je bilo čuti mišljenja koje se tehnologije mogu koristiti za daljnji razvoj mobilnosti.

“U Austriji više od 300.000 radnih mjesta izravno ili neizravno ovisi o automobilskoj industriji”, istakao je Nehammer napomenuvši kako “dodatna vrijednost automobilske industrije u Austriji iznosi čak 27 milijardi eura”. Dodao je kako je Austrija “jedna od vodećih zemalja po broju registriranih patenata na ovom području”. Sve navedene činjenice, prema riječima austrijskog kancelara, ali i nazočnih stručnjaka, govore u prilog da se mora voditi računa o “tehnološkoj otvorenosti” kada se vode rasprave o e-gorivima.

Nehammer je svojim kritičarima poručio kako Austrija ima “veliku kompetenciju u e-gorivima tj. u sintetičkim gorivima”. Prema mišljenju mnogih stručnjaka, korištenje sintetičkih goriva nije energetski učinkovito u usporedbi s električnim automobilima.

Austrijski ministar gospodarstva i rada Martin Kocher se je također založio za “tehnološku otvorenost” i pozvao javni sektor da podupre poduzeća subvencijama.

Kako su izvjestili mediji, sada je na redu uvjeriti Bruxelles, da unatoč toga što trenutačno još neke od tih stvari nije moguće prihvatiti za financiranje, treba se pozabaviti njima, jer su važne za uspješnu tranziciju, kao i za Europu kao lokaciju. Naime, države članice EU-a potvrdile su krajem ožujka uredbu koja predviđa zabranu prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem od 2035. godine. No, iznimka su vozila koja će koristiti sintetička, tzv. e-goriva. Europska komisija obvezala se je do jeseni ove godine donijeti uredbu kojom će se uvesti nova kategorija vozila u EU za automobile koji će za pogon koristit samo ugljično neutralna goriva.

To je bio i razlog da je kancelar sazvao summit. Tim više jer industrija, a “narodnjaci” su veliki zaštitnici industrijalaca i gospodarstvenika, gleda na sintetička goriva kao na alternativu električnim automobilima, čime bi se produžio vijek trajanja onih s unutarnjim sagorijevanjem. Na bečkom summitu bio je i predsjednik njemačke Zaklade Alexander von Humboldt, kemičar Robert Schlögl koji je rekao: “Prije svega odustao bih od te predrasude da da je proizvodnja e-goriva vrlo neučinkovita”. Dodao je kako nikada neće biti moguće pokriti sve energetske potrebe električnom energijom i da će se energija i u budućnosti morati uvoziti.

“Znatna količina goriva biti će proizvedena izvan Europe”, napomenuo je Schlögl.

Prof. emeritus s Tehničkog sveučilišta u Grazu Georg Brasseeur ukazao je na “ograničenje sirovina za postizanje ove ogromne energetske tranzicije”. Upozorio je kako Europa i Austrija ne bi smjele ulaziti u nove ovisnosti poput “ primjerice sada s baterijama iz Kine”. Kancelar Nehammer oštro je kritiziran s mnogih strana. Austrijska oporba, krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ), Neos, kao i socijaldemokrati (SPÖ) tvrde kako je auto-summit “čisti show” austrijskog kancelara i njegove stranke. Koalicijski partner Zeleni, čiji predstavnici nisu bili na sastanku, kao i organizacije za zaštitu okoliša “Global 2000” i “Greenpeace” ističu kako kancelar “ignorira činjenice i želio bi novac od poreza besmisleno upumpati u tehnološki slijepu ulicu”.

Na drugoj strani, Austrijski auto-moto klub ÖAMTC i njegov čelnik Bernhard Wiesinger stao je na kancelarovu stranu, uz obrazloženje, kako svakako treba iskoristiti raspoloživu mogućnost e-goriva, jer ništa ne ukazuje na to da bi do 2035. godine bilo dostižno da na austrijskim prometnicama vozi 2,5 milijuna automobila isključivo na električni pogon. Na kraju također treba spomenuti i današnje protestne akcije aktivista za zaštitu okoliša pred Saveznim kancelarstvom u Beču. Jedna od aktivistica Greenpeacea je pošpricala fasadu Kancelarstva s obojenom uljanom smjesom, javili su večeras mediji. Napomenuli su kako se radi o mješavini vode, boje i brašna od guar gume, koja je periva i nije otrovna, no da je unatoč toga, policija uhitila agresivnu aktivisticu.

