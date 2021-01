'Poginuli Budak je bio branitelj, tražio je da radi na manjoj naplatnoj postaji...'

Blagajnik Hrvatskih autocesta Dejan Budak (53) smrtno je stradao danas rano ujutro kad je u objekt u kojem je bio, neposredno uz naplatnu postaju Mraclin na autocesti Zagreb - Sisak, velikom brzinom uletio BMW sisačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 20-godišnjak. Stravična nesreća dogodila se oko 5.30, samo pola sata prije kraja Budakove noćne smjene koja je započela u petak u 22 sata.

Stradalom završavala smjena

Nesretni djelatnik HAC-a je u trenutku kad je na njega naletio automobil sjedio za stolom i radio završni obračun broja vozila u svojoj smjeni. Svi koji su bili na mjestu nesreće smatraju da se BMW u objekt zabio pri brzini od najmanje 150 km/h jer je probio čak tri zida u objektu u kojem je bio nesretni Budak. U Mraclin su prvo stigli HAC-ovi ophodari, nakon poziva iz Centra za kontrolu i nadzor prometa, a kad su vidjeli što se dogodilo pozvali su sve žurne službe.

V.d. zapovjednika Javne vatrogasne postaje Velika Gorica Ivica Maceković kaže da su približavanjem mjestu nesreće vidjeli veliku rupu na zgradi pokraj naplatnih kućica te da su kroz tu rupu unutar objekta vidjeli vozilo.

– Ušli smo unutra i uočili preminulu osobu koju su radnici HAC-a već bili prekrili dekom. Na preminulu osobu vozilo je naletjelo i odbacilo je na stranu, tijelo nije bilo ispred vozila i nije bilo pregaženo. Vjerojatno je preminula od siline udarca. Vozilo je probilo i drugi zid te se zaustavilo tek na trećem zidu – govori Maceković i dodaje da je padala lagana kiša te da se, sudeći prema tri probijena zida, vozilo kretalo vrlo velikom brzinom. Maceković ističe da su vatrogasci prvo mislili da je i muškarac iz automobila preminuo jer nije reagirao. Zatim su malo udarili po autu i osoba stara oko 20 godina se trznula.

VIDEO Stravična nesreća na autocesti: BMW-om probio 3 zida

Vidjeli smo da je priseban i da razumije, ali nije bio baš pod nekim stresom. U vozilu je bila samo jedna osoba, skinuli smo vrata i sjedalo jer je prednji dio vozila bio nabijen – kaže Maceković. Muškarac iz BMW-a je, dodaje, spominjao bolove u kuku i nozi. Navodi da je bio u stanju šoka, a možda i nesvjestan da je usmrtio drugu osobu.

– Bila je to doista teška intervencija, svaka intervencija sa smrtnim posljedicama je specifična i teška svakome pa tako i nama. Intervencija je bila i specifična jer inače radimo na otvorenom gdje ima dosta mjesta i prostora za hidraulični alat – rekao je Maceković i dodao da je to dosad najveća i najteža intervencija na tom dijelu autoceste.

– Ovim putem želimo izraziti duboko žaljenje zbog tog tragičnog događaja te obitelji našeg djelatnika izražavamo sućut – rekli su u HAC-u, u kojem mole za razumijevanje u ovom teškom trenutku za obitelj svoga djelatnika kao i za tvrtku.

Vidno potreseni direktor Sektora naplate cestarine HAC-a Ivan Ribičić objasnio nam je da je autocesta Zagreb – Sisak otvorena za slobodan promet s obzirom na situaciju s potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Unatoč tome, na naplatnoj postaji, kaže Ribičić, mora biti jedna dežurna osoba zbog sigurnosti ljudi i opreme. A upravo zbog te sigurnosti prolaz u Mraclinu koji je odmah do objekta i u kojem je bio nesretni Budak zatvoren je za promet.

– Ljudi ne gledaju prometne znakove koji ih već kilometar prije naplatne postaje upozoravaju na smanjenje brzine do 40 km/h, ali gotovo svi voze 140 km/h. Zbog toga smo zatvorili tu stazu do objekta da se ne bi slučajno, ne daj bože, nešto dogodilo. Sve je bilo dobro dok je policija bila tu, ali ona ne može biti tu od 0 do 24 – govori Ribičić. Napominje da su svi u sektoru prava ekipa i da je sve njegove kolege ovo jako pogodilo. Blagajnik koji je trebao preuzeti smjenu od Budaka stigao je na naplatnu postaju Mraclin u 5 sati i 45 minuta, a ondje su već bili ophodari. U roku od 20 minuta na mjesto nesreće stigle su sve žurne službe.

Zaspao za volanom?

– Vozač BMW-a nije vozio sporije od 150 km/h, ali to će utvrditi policija. Naime, pored ovog objekta imamo mali otok s travom koji je auto preletio, nema nikakvog traga na tom otoku. Zabio se izravno u zid debljine 40 centimetara, probio taj zid i unutra još dva pregradna zida. Kolega je bio iza prvog zida. Automobil se zaustavio na aluminijskoj pregradi koju je izvalio. Nije mi jasno kako je vozač ostao živ. Bio sam u ratu, nagledao sam se svega i svačega, ali ovo kad sam vidio noge su mi se odsjekle – priča Ribičić.

Za pokojnog Budaka kaže da je bio branitelj i da je tražio da radi na manjoj naplatnoj postaji gdje će biti manje opterećen, što su mu i udovoljili. Na postaji Mraclin otvorene su po dvije staze u svakom smjeru, postavljena je sva potrebna signalizacija i čunjevi. Ribičić apelira na sve vozače da prate znakove, da shvate da su na naplatnim kućicama ljudi i oprema i da smanje brzinu kad prolaze kroz naplatu. A od 30. prosinca do 18. siječnja autocestom prema Sisku prošlo je gotovo 180.000 vozila.

Vozač BMW-a, 20-godišnjak, zaražen je pak koronavirusom.To su nam potvrdili u KB-u Dubrava.

– Ima teške tjelesne ozljede, od kojih su samo neki složeni prijelomi noge. Također ima kontuzije oba plućna krila kao i kontuziju mozga sa subduralnim hematomima – kazao nam je dr. Mislav Rakić.

Mladić inače radi s bratom koji ima građevinski obrt.

– Vjerojatno je zaspao za volanom. Radimo na građevini dan i noć i malo spavamo – rekao za 24sata brat vozača BMW-a.

Sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec za nesreću na postaji Mraclin kaže da se radi o objesnoj vožnji. On smatra da se vozač BMW-a u zgradu zabio jer je promašio prolaz kroz naplatne kućice.

– Htio je protutnjati kroz prolaz gdje nema naplate a da se uopće ne zaustavi i promašio je. Da je htio zakočiti, počeo bi kočiti već 500 metara prije naplatnih kućica, pa je očito da je htio samo projuriti onuda. Umjesto toga je probio tri zida – kaže Husinec.