Poginula dva mladića: Policija otkrila kako je došlo do teške nesreće u Novom Vinodolskom

Primorsko-goranska policija oglasila se o teškoj nesreći kod Novog Vinodolskog ovog ponedjeljka u kojoj su poginula dva mladića. Podsjetimo, mladići 1998. i 2001. godište su stradali u nesreći oko 6 sati kada su bili na putu za posao, a policija je izvijestila kako je do nesreće došlo kada je 52-godišnji vozač krenuo u pretjecanje.

- U prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i teretno (kombi), vozilo oba riječkih registracijskih oznaka koja su se kretala u smjeru Crikvenice. Prema utvrđenom do prometne nesreće je došlo na način da je 52- godišnji vozač osobnog vozila započeo radnju pretjecanja vozila iza kojeg se kretao, a da se pritom prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez dovođenja u opasnost ostalih sudionika u prometu. Prilikom pretjecanja udario je u kombi vozilo koje je već pretjecalo vozila. Uslijed udara, vozač teretnog vozila je izgubio nadzor nad vozilom te je došlo do prevrtanja vozila i smrtnog stradavanja - izvijestila je policija.

Na mjestu prometne nesreće smrtno su stradali vozač i putnik u teretnom vozilu u dobi od 22 i 26 godina, dodala je policija. U vremenu od 6,20 do 11,10 sati promet državnom cestom DC 8 odvijao se naizmjenično jednom prometnom trakom.

>> VIDEO Pijavica poharala općinu Novigrad