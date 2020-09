Počinje suđenje za napad Charlie Hebdo: ‘Objavljivat ćemo karikature i dalje zato što nismo kukavice’

Francuski satirički časopis Charlie Hebdo objavio je u utorak na svojim internetskim stranicama karikature proroka Muhameda koje su prije više od pet godina motivirale smrtonosni napad na njihovu redakciju u kojem je poginulo 12 osoba. One su se trebale pojaviti i jučer na naslovnici tiskanog izdanja tog časopisa.

Kako je bilo napisano u uvodniku novog broja, ne objaviti karikature bio bi čin kukavičluka, pogotovo zato što upravo počinje suđenje osumnjičenima za pomaganje napadačima na njihovu parišku redakciju. Zadnji je put Charlie Hebdo karikaturu proroka Muhameda na naslovnici objavio u broju objavljenom nakon napada, a na njoj je pisalo “Sve je oprošteno” te “Ja sam Charlie”.

Podsjetimo, satiričari pariškog časopisa zbog ekstremnog islamizma koji je posebno nasilan postao prije desetak godina objavljivali su početkom desetljeća seriju satiričkih materijala o islamu i Muhamedu.

Milijuni doveli do razdora

Najprije, 2011. godine posebno izdanje na temu uvođenja šerijatskog zakona u Libiji i pobjede islamista na izborima u Tunisu gdje je Muhamed čak predstavljen kao glavni urednik časopisa. To ih je koštalo bacanja zapaljive bombe na redakciju i hakiranja web-stranice, no nije ih zaustavilo. Potom su 2012. godine objavili seriju stripova na temu proroka Muhameda na kojima je on prikazivan i gol. Bilo je to, doduše, u jeku napada na američke ambasade na Bliskom istoku, ali i prikazivanja kratkog filma “Innocence of Muslims”, “Muslimanska nevinost”, na YouTubeu što je navodno i izazvalo te napade.

Zbog tih stripova redakcija časopisa “priskrbila” je i policijsku zaštitu kao i kritike tadašnjeg francuskog ministra vanjskih poslova Laurenta Fabiusa. On je smatrao da Charlie Hebdo svojim stripovima dolijeva ulje na vatru, a na sličan je način u tom trenutku razmišljala i Bijela kuća. Uredništvo časopisa i dalje je branilo svoju odluku.

– Radimo karikature svakoga, i to svakog tjedna, ali kada objavimo karikaturu proroka Muhameda, onda to nazivaju provokacijom – rekao je Stephane Charbonnier, tadašnji urednik Charlie Hebdoa.

Međutim, tri godine kasnije dvojica napadača,islamista, probila su se u redakciju te vatrenim oružjem poubijala 12 osoba, osam članova redakcije, među kojima je bio i Charbonnier, domara, dvojicu policajaca, i jednog gosta redakcije. Još je 11 ljudi ranjeno, četvero teško. Napadači su uzvikivali “Allahu akbar”, “Bog je velik”, ali i “Prorok je osvećen”. Dvojica su napadača identificirana kao Said Kouachi te Cherif Kouachi, braća alžirskog porijekla.

Novine se, međutim, nisu ugasile te je sljedeći broj tiskan u čak milijun primjeraka umjesto uobičajenih 60.000. Da bi onda odluka bila promijenjena, tiraža je povećana na tri milijuna primjeraka, a onda još – na pet milijuna. Redakcija je objavila da će prihod od prodaje ići obiteljima stradalih, a novac je počeo stizati i iz drugih izvora, francuska je vlada, primjerice, dala milijun eura za održanje časopisa, fundacija koju je osnovao Google 250.000 eura, francuski fond za pluralizam medija još toliko, Guardian 100.000. Ukupno se nakon napada 7. siječnja 2015. u CharlieHebdo slilo oko 30 milijuna eura.

I to je dovelo do razdora u redakciji kojoj je prijetio i raspad. Međutim, časopis je izdržao. I sada redakcija čeka barem dio pravde za svoje poginule kolege, no opet u vrlo napeto vrijeme. Francuska je danas u novim trzavicama povezanima s rasizmom i odnosom prema manjinama, pa se novo objavljivanje karikatura koje su bile otponcem tragedije ponovo smatra problematičnim. Za uredništvo Charlie Hebdoa objava karikatura tek je podastiranje jednog dijela dokaza njihovim čitateljima kao i francuskim građanima.

“Želimo li živjeti u zemlji koja tvrdi da je velika demokracija, slobodna i moderna, a koja istodobno ne potvrđuje svoja najdublja uvjerenja?”, piše u uvodniku novog broja. Očito je da u uredništvu vjerojatno najpoznatijeg svjetskog satiričkog časopisa znaju što rade. Jer, francuski je predsjednik Emmanuel Macron prošle godine dao intervju desničarskom glasilu Valeurs Actuelles. Da bi onda ovog vikenda osudio istu publikaciju jer je prikazala zastupnicu francuskog parlamenta Danièle Obono koja je porijeklom iz Gabona kao ropkinju, što je očito izazvalo javnu sablazan.

Napad je učvrstio vjeru u slobodu govora

Podsjetimo kako je Charlie Hebdo prije svega ljevičarski magazin pa su tako, osim da podsjete na svoju tragediju, dodatno “uvalili” francuskog predsjednika. Trebalo bi očekivati da će francuska javnost stati na stranu redakcije Charlie Hebdoa jer je napad na njih bio tek početak serije islamističkih napada. Dva dana nakon tragedije, prijatelj dvojice atentatora, Amedy Coulibaly, uzeo je taoce i ubio četiri osobe u Parizu, riječ je bila o dućanu s košer-hranom.

I onda, deset mjeseci kasnije, u seriji napada poginulo je 130 ljudi, a ranjeno njih 400 na području Pariza. I braća Kouachi i Coulibaly poginuli su u okršaju s policijom pa je ostalo jedino da se sudi njihovim pomagačima. Očekuje se da će suđenje trajati dva mjeseca, a sigurno će biti jedno od medijski najpraćenijih suđenja u Francuskoj. Svi osumnjičeni nisu privedeni, nekima će se suditi u odsutnosti, no nekima od njih u optužnici stoji financiranje i naoružavanje napadača.

– Sloboda karikiranja mora se jamčiti svakome. Ništa ne može opravdati nasilje. Moramo se usredotočiti na suđenje, a ne na karikature i time se podsjetiti na žrtve terorističkog napada. Terorizam koji je udario u ime naše religije naš je neprijatelj – rekao je Mohammaed Moussaoui, predsjednik Francuskog vijeća za islam, ovog utorka.

Činjenica je, također, da je napad učvrstio vjeru Francuza u slobodu govora pa tako prema recentnim anketama objavu karikatura podržava znatna većina ispitanika. Uredništvo je na pitanje zašto u međuvremenu nisu objavljivali slične karikature odgovorilo jednostavno: “Da bismo to učinili, moramo imati dobar razlog koji bi doprinio javnoj raspravi.”