Počelo je. Telekomi dižu cijene i usklađuju se s inflacijom

Naime, izmjena načina poslovanja, za što su dobili i pozitivno mišljenje regulatora – HAKOM-a, dobili su mogućnost da jednom godišnje usklade svoje cijene s prosječnom godišnjom inflacijom koju objavljuje Državni zavod za statistiku. DZS je objavio kako je lani prosječna inflacija iznosila 10,8 posto. Tako telekomi spram svojih novih pravila imaju mogućnost da se i maksimalno do tog postotka usklade, iako su neki kao gornju granicu postavili 10 posto.

Loša vijest za pretplatnike telekoma je da nakon što je usklađenje općih uvjeta odrađeno, više nitko nema mogućnost, uslijed novih cijena temeljem inflacije, bez penala, raskinuti ugovor. Dobra vijest je, da ovakvo podizanje cijena, temeljem inflacije, telekomi mogu odraditi samo jednom godišnje.

Zasad, a potvrdio nam je i HAKOM, temeljem inflacije, samo A1 Hrvatska odlučio je primijeniti tzv. inflacijsku klauzulu . Kako su priopćili iz A1, od 1. srpnja cijene povećavaju za 8,5 posto, za tarife, pakete i opcije. Odnosno korisnici će prve, uvećane, račune dobiti u kolovozu. S obzirom da telekomi imaju obvezu korisnike obavijestiti o novim cijenama 30 dana prije negoli one stupe na snagu, A1 danas počinje s procesom obavještavanja korisnika.

Kako kažu, odlučili su se na taj korak "Zbog nekoliko godina nestabilnih tržišnih uvjeta, velikih izazova u poslovanju i visokoj stopi inflacije" te nadalje ističu kako će "primijeniti usklađivanje koje je manje od službene stope inflacije i iznosi 8,5 posto".

Uvećanje cijena odnosi se na tarife, pakete i opcije iz službene ponude, a kako tvrde iz A1 "i nakon ovog usklađivanja ponuda A1 ostaje najkonkurentnija na tržištu" te dodaju "Indeksna klauzula ne primjenjuje se na ostale stavke računa koje nisu mjesečna naknada tarifa, paketa i opcija, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, ICT usluge, jednokratne naknade i rate za uređaje te navedene naknade ostaju neizmijenjene. Također, korisnici popuste na koje imaju pravo nastavljaju ostvarivati sukladno ugovorenim uvjetima".

Dakle, ponovimo, korisnici su imali pravo raskinuti svoje ugovore bez plaćanja penala do sredine ožujka, jer su telekomi tada mijenjali svoje uvjete poslovanja i uvodili indeksnu klauzulu. Kada je jednom klauzula uvedena, korisnici nemaju više prava 'besplatno' raskidati ugovore. Telekomi sada, s ugrađenom indeksnom klauzulom, mogu svake godine, automatski, jednokratno, uskladiti se s inflacijom u državi. A1 je probio led i to učinio prvi, za očekivati je da će do kraja godine njihov primjer slijediti i ostali.

