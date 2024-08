'Pobjeđujem ja, to je jasno i Penavi. Samovolji je kraj'

Poslije nekoliko tjedana šutnje kada su počela događanja oko unutarstranačkih izbora u Domovinskom pokretu aktualni zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić, koji je i jedan od osnivača stranke, najavio je svoju kandidaturu za predsjednika stranke, a onda ubrzo i sigurnu pobjedu. Kaže kako već i aktualnom predsjedniku DP-a Ivanu Penavi jasno tko pobjeđuje na izborima u subotu i da će odnos snaga biti 70-30 u njegovu korist.

Zašto nisam ministar

– To da ja pobjeđujem već je svima jasno pa i samom Penavi. Uostalom, na nedavnom događaju u Dugoj Resi uz njega je bio samo jedan ministar i još troje saborskih zastupnika. Lako je zaključiti uz koga su ostali kao i većina stranačkih podružnica po cijeloj Hrvatskoj – rekao je za Večernji list Radić. Najavio je i kako su subotnji izbori i njegova pobjeda samo prvi krug konsolidacije DP-a jer će odmah poslije toga pokrenuti proces promjene Statuta i da se ubuduće predsjednik stranke bira po principu "jedan član jedan glas". Ti novi izbori za predsjednika DP-a i sva druga stranačka tijela trebali bi biti provedeni do kraja godine.

– Svjestan sam kako je sve ovo što se govorilo i događalo nanijelo štete DP-u tako da odmah poslije subote i ustrojavanja stranačkih tijela krećemo u konsolidaciju stranke. Želim spasiti što se spasiti može i odmah krenuti u dalje jačanje DP-a. Želja mi je i da u stranci ostanu i Ivan Penava i njegovi ljudi i da se, ako žele, kandidiraju na novim izborima – istaknuo je Radić.

Govoreći o događanjima u DP-u posljednjih tjedana, pa i mjeseci, rekao je da je šutio sa željom da se situacija smiri i usmjeri kako treba, ali da to druga, Penavina strana, nije željela. Podsjetio je kako je sve zapravo započelo kada je najavio da će aktivirati svoj saborski mandat i da će ući u Sabor umjesto Danijela Spajića koji je bio zamjena.

– Poslije toga je započela samovolja Ivana Penave u stranci i da radi što misli da treba, a da se ne konzultira s drugim ljudima. Tako su članovi DP-a, pa i ja kao zamjenik predsjednika, iz novina saznavali tko će biti na listi za Sabor. Na isti način su izabrani i državni tajnici gdje je preskočeno niz kvalitetnih stranačkih ljudi. To jednostavno nije dobro i više se odluke u DP-u neće donositi na taj način. Zato i postoje stranačka tijela – rekao je Radić. Na pitanje kako mu se često prebacuje da nije želio preuzeti dužnost ministra demografije i useljeništva rekao je da to što priča Penava nije istina.

– Tražio sam da se tome ministarstvu pripoje i državne nekretnine kako bismo mogli mladim obiteljima dijeliti stanove kao i mogućnost da dodjeljujemo poljoprivrednu zemlju. Tražio sam i da se administrativni dio MUP-a za useljenička pitanja također pripoji tome ministarstvu jer bismo tako imali resurse i kapacitete da se nešto napravi. U svemu tome nisam imao podršku Penave i stoga nisam želio preuzeti tu odgovornost jer bih bio običan dekorater prostora. Sve to se sada vidi, jer Ivan Šipić niti poslije tri mjeseca otkad je postao ministar nije uspio uspostaviti ministarstvo, nego radi na razini Središnjeg državnog ureda, što mi je žao – rekao je Radić.

Bojali su se sjesti sa mnom

Ističe da mu nije normalno da aktualni predsjednik DP-a i dalje ima stranku koja nosi njegovo ime i prezime i koja je aktivna. Iznimno mu je zasmetala i izjava Penave, poslije podizanja kaznene prijave protiv Stipe Mlinarića za izvlačenje novca iz Centra dr. Ivan Šreter, koji je za to rekao kako je Mlinarić ipak heroj Domovinskog rata i dodao: "Pa što ako je uzeo 500 eura, to se heroju Domovinskog rata ne radi."

– Ja sam toj udruzi prvi uplatio sredstva i pomagao koliko god sam mogao. Takva izjava Penave jedna je od najskandaloznijih izjava u hrvatskoj politici do sada. Kako god, poslije subote ćemo puno toga promijeniti na bolje te više nećemo dozvoliti ničiju samovolju. Članovi DP-a su došli u tu situaciju da su se bojali sjesti sa mnom i čuti moju stranu. To nije demokratska stranka i to više nećemo dozvoliti – istaknuo je Radić. Najavio je da DP na predsjedničkim izborima sigurno neće dati podršku kandidatu SDP-a te da DP, kao treća najjača stranka u Hrvatskoj, treba imati svoga predsjedničkog kandidata.