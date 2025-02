Pleše: Trajno ćemo riješiti problem onečišćenja u Kostreni

Prije nekoliko mjeseci iz Ine je poručeno kako je ta kompanija posvećena zaštiti okoliša te da odgovorno radi na trajnom rješavanju problema povijesnog onečišćenja na lokaciji Rafinerije nafte Rijeka. O kojim se konkretnim rješenjima radi, za Poslovni dnevnik govori Goran Pleše, operativni direktor Rafinerije i marketinga Ine.

"Uz pomoć konzultanata, tražili smo najcjelovitije rješenje za trajno rješavanje povijesnog onečišćenja. Odabrali smo rješenje koje je već implementirano na više sličnih lokacija u svijetu – gradnju podzemnih depresija i sustava za izvlačenje fluida iz podzemlja. Realno je da to u punoj funkciji bude za dvije godine, a do tada postavljamo jače morske brane. U procesu smo čekanja dozvola za gradnju utvrda na pomorskom dobru. Također, napravili smo seizmičko snimanje podzemlja i sada imamo 30-ak aktivnih bušotina, a ove godine napravit ćemo ih još dvadesetak. S pomoću njih svakodnevno crpimo zaostale ugljikovodike u podzemlju kako ne bi dopirali do mora.

Pojačali smo nadzor na moru i čistimo uljni film čim ga primijetimo. Tu su i kontinuirane aktivnosti održavanja, na kojima radimo, a obuhvaćaju sanaciju spremnika, tankvana te kanalizacijskog sustava uz što i ove godine planiramo uložiti više od 10 milijuna eura. Važno je naglasiti da cijeli ovaj proces nama nije pitanje novca, nego želimo implementirati najcjelovitije i najefikasnije rješenje kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih problema.

Pleše zaključuje kako nema novih incidenata zbog kojih bi dolazilo do onečišćenja. "Naša ambicija je jasna – želimo biti generacija koja će riješiti ovaj problem", zaključuje Pleše.