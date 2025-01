FOTO Proveli smo dan na Langiću, kultnoj benzinskoj postaji: 'Razloga za nezadovoljstvo nemamo'

Piste su pune automobila, agregati rade, gorivo se toči. Kava curi iz aparata, hrenovke za hot dog su vruće, mirišu. Na maloprodajnim mjestima najveće domaće energetske kompanije Ine, zaposlenici nasmiješeni. Dobro raspoloženi iako su proteklih dana ti ljudi u plavo–sivim uniformama često spominjani u javnom prostoru, spominjao se njihov bijeli štrajk, kolektivni ugovor, zahtjevi za povećanja plaća, najavljen je mirni prosvjed zaposlenika. Proveli smo dan na Langiću, kultnoj Ininoj benzinskoj postaji koja je tu na Ribnjaku od početka sedamdesetih, sa zaposlenicima s "pištoljem" za gorivo u ruci... – Ako se pod bijeli štrajk misli da radimo punom parom kao i sve ove godine, da je iza nas sve puno bijelog dima koliko radimo, onda je tako – smiju se zaposlenici Ine na Lanovom trgu pa nastavljaju:

– Ne, razloga za nezadovoljstvo nemamo, barem ne mi ovdje na Langiću niti kolege koje poznajemo. OK, ima nas dvije i pol tisuće koji radimo u maloprodaji diljem zemlje, no mi smo s uvjetima rada zadovoljni. Eto, mi koji radimo s ljudima, novim kolektivnim ugovorom već u veljači dobit ćemo veću plaću. Plaćeni su nam popodnevni rad, noćni rad, prekovremeni, praznici, vikendi, nedavno smo dobili božićnicu 332 eura, sad će i uskrsnica 133 eura, regres je 332 eura, dobivamo i jubilarne nagrade, naknade za prijevoz, prehranu, mjesečni dodatak na produktivnost, dodatak na staž, kvartalne stimulacije.. Usto, najvažnije, plaća na račun "legne" točno u minutu, svaki treći radni dan u mjesecu – govore na Ribnjaku.

Jelena Leva, prva dama Ininog maloprodajnog mjesta Langov trg, govori: – Za Inu na Langiću svatko zna! U samom smo centru grada, točno ispod Katedrale, a do Trga je par stotina koraka hoda. Godinama sam živjela u Londonu, i tako blizu Trafalgar Squarea benzinske postaje nema. Sumnjam da je ima tako blizu samom centru ni u Parizu ili Beču – govori gospođa Leva, pa nastavlja slagati frižider sa sokovima i vodom. Kakav je posao zaposlenika na benzinskoj postaji?

– Nikad nije dosadno, svaki je dan drugačiji. Tim je najvažniji, jedni drugima uskačemo, pomažemo. I Regi, koji je moj zamjenik, i Josipa, koja podučava nove djelatnike, Dijana, Margareta, Bartol, pa i Filipinac Jhon Lloyd ili kolegica Mylene. Ako tko treba otići ranije, drugi će ostati duže – govori gospođa Leva. Inina djelatnica Josipa Starešinović, nastavlja priču: – Vibra na Langiću je odlična, zaista smo dobar tim. Znamo mi poslije posla i u izlazak, pa čak i zapjevati, nešto za dušu...

Kako vam je raditi s ljudima, koji se maltene ovdje na Ini, mijenjaju iz minute u minutu? – Svakog dočekam nasmiješena! Smijem se i kad me zub boli, ne mogu si pomoći, takva sam. Ljudi me po tome već poznaju, a kad sam na godišnjem odmoru ili slobodnim danima, kažu mi kolege dase mnogi raspituju "Gdje je nasmijana Josipa?" Dugo sam tu, poznajem mnoge – kaže Josipa Starešinović, koja je pretprošle godine osvojila i Ininu internu nagradu za najbolju kolegicu.

Kada je najteže raditi, Langić radi 0–24 sata? – Noću, dakako. Manja je gužva, ali ima neugodnih situacija, razni profili ljudi dolaze noću, no i u takvim se okolnostima trudimo da mušterija izađe zadovoljna.

Koliko vam odgovara rad noću? – Imam sina Petra, koji je još mali, i kojeg godinama često nitko nije mogao čuvati, samohrana sam majka, a tu sam uspjela dogovoriti točno takve smjene koje mi odgovaraju, da radim u doba kad mališan nije sam. Nije problem odraditi ni jutro, ni popodne, ni noć.

Što najčešće zaboravljaju ljudi na Langiću? – Novčanike. Često ih pronalazimo, svakih par dana. Eto, neki dan je košarkaš Austrijanac, mladi dečko koji igra u metropoli, ostavio novčanik pokraj agregata. Ispao mu... Brže–bolje zvali smo u Austriju, njegovu Raiffeisen banku te pokušali doći do njegovog kontakta, prijavili da je kartica izgubljena. Kad je došao po novčanik donio nam je bocu vina i bombonijeru kao zahvalu. Kolega Filipinac Jhon Llyod, koji radi s nama na Langiću, trčao je neki dan za gospođom koja je ostavila novčanik i dvije kutije cigareta na blagajni, a ona mu je dala 10 eura za zahvalu.

Tko još od stranih radnika radi na Langiću? – Filipinka Mylene, nju od milja zovemo Maja. Jako su vrijedni, čak ih moramo i tjerati na pauzu, jer žele obaviti posao savršeno. Brzo su se uklopili, a upravo ovih dana slavili smo njezin rođendan, uskoro će i njegov.

Što je bio rođendanski poklon? – Mylene je dobila Max Factor maskaru, ogledalce i Bourjois Paris crveni ruž za usne. Bila je presretna, veselila se. To je i željela. Pozitivni su, veseli, Jhon nam stalno i pjeva. Velim, odlična smo ekipa - dodaje Josipa Starešinović.

Koga pamtite od poznatih osoba koje su ušetale na ovo mjestu? – Kad je kapetan Vatrenih iz 1998. godine došao do blagajne, zajedno smo se i fotografirali. Dođu mnogi, Vedran Ćorluka je i zaštitno lice našeg Fresh Cornera, veselimo se vidjeti susjeda Gorana Ivaniševića, Ninu Badrić, Indiru, Tonyja, često dođe i Mateo Kovačić, tko će ih se sve sjetiti... – govore zaposlenici Ine u centru grada.

Tatjana Cvijetić Lončarić, direktorica Ina maloprodajnih servisa, ovdje na Langiću, objašnjava: – Kupac na Ini dobiva vrhunsku uslugu, i na tome radi više od 2500 ljudi diljem Hrvatske, na svim našim maloprodajnim mjestima. Zahvalni smo svim našim zaposlenicima upravo na njihovoj posvećenosti, vrijednom radu i usluzi koju pružaju našim kupcima. Inu naši kupci prepoznaju kao najbolji servis u petrol kanalu u zemlji – kaže direktorica Tatjana Cvijetić Lončarić.

Koliko kupaca dnevno prođe Ininim maloprodajnim mjestima? – 270 tisuća, to je otprilike koliko stanovnika imaju Split i Rijeka zajedno. Svaki dan. I tu su zaposlenici najvažniji, oni su s tim ljudima.

Zaposlenici su spominjali povećanje plaća, koliko će im one rasti te što je s kolektivnim ugovorom? – Od 1996. godine INA ima kolektivni ugovor s reprezentativnim sindikatima, među prvima u Hrvatskoj. I ove je godine on dogovoren, kao i uvjeti povećanja primanja za 2025. godinu, a za zaposlenike na maloprodajnim mjestima će ona biti povećana između deset i 18 posto. Uveden je i dodatak od deset posto na popodnevnu smjenu te dodatak na staž 0,5 posto godišnje. Povećana je osnovna plaća i od 1. siječnja svi radnici Inine maloprodaje imat će plaće veće od minimalne, a na to još idu dodaci koje su kolege spomenuli. Radnike osiguravamo od nezgoda svih 24 sata, dakle i kad nisu na poslu. Imaju dodatno osiguranje za besplatni sistematski te specijalističke i kontrolne preglede i još 200 drugih benefita poput naprimjer popusta, povoljnijih kreditnih linija kod banaka i sl. Ovo je već šesti put od 2020. godine da se u Ini primanja dižu, a u maloprodaji je prosječna plaća u odnosu na prije tri godine veća za trećinu, a onima s najmanjim plaćama gotovo i upola veća. – dodaje direktorica u Ini koja brine o 400 maloprodajnih mjesta.

Što se najviše prodaje? – Uz gorivo, mušterije obožavaju hot–dog i kavu. Kad smo kod kave, maltene da smo najveći lanac kafića u Hrvatskoj, lani smo poslužili toliko kava da je, preračunato, svaki stanovnik Hrvatske popio dvije kave na Ini, prodali smo gotovo devet milijuna kava te skoro osam milijuna hot–dogova – govore zaposlenice na Langiću.

Jedu li zaposlenici Ine hot–dog? – Kako da ne! Imamo i popust na kavu i hranu, pa ne odlazimo ni na gablec, i tu nešto uštedimo. Direktorica Tatjana dodaje da je INA za radničke popuste lani izdvojila oko milijun i pol eura. Tijekom Adventu smo mi na Langiću i kolege u Miramarskoj bili maltene najbolje posjećenija mjesta za hot–dogove. Mnogi su posjetitelji dolazili k nama i rekli "Za cijenu jedne kobasice na Adventu, tu na Ini pojedemo tri hot–doga."

Što se još zanimljivo događa ovdje na Ini? Ima li ljubavnih priča, ili bračnih ponuda? Puno ljudi cirkulira... – Ima! Policajac koji radi u policijskoj postaji tu u centru često je dolazio kao kupac na susjedno maloprodajno mjesto, iz dana u dan susretao našu kolegicu, pa su jednom prilikom otišli i na piće poslije smjene, i eto danas čekaju bebu. Na poslu, preko puta blagajne, pronašla je – ljubav svog života...

