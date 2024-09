Plenkovića pitali za Jadroliniju, on odgovorio: Idemo razgovarati o skretanju pozornosti s pravog problema

Premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije nakon održanog sastanka Predsjedništva HDZ-a. Komentirao je aktualnosti, kao i aktivnosti u narednim danima. Na sastanku se, kazao je Plenković, raspravljalo o novom paketu mjera te su konzultacije u tijeku. Novinari su ga pitali je li smijenjen direktor za tehničko održavanje u Jadroliniji, no on je odgovorio kako o tome nema informacija.

- Nismo razgovarali. Zbog Milanovićeve objave? Hajdemo razgovarati o skretanju pozornosti s pravog problema, pravi problem čitave lijeve scene je kako opravdati Milanovića. Svi su na muci kako u hrvatskom političkom prostoru opravdati kršenje Ustava i praviti se nevještima mjesecima. Kako opravdati vrijeđanje novinara, brutalne uvrede političkim protivnicima, bahatost i rastrošnost u korištenju javnih resursa... Da bi se sve to sakrilo napiše se neka objava o tome što se dogodilo gdje sve ide po proceduri - komentirao je.

Kazao je kako podizanje hajke neće dopustiti, dodajući kako je ''sve jasno''.

- Jataci bi se toliko daleko uprlo da bi stavljali u fokus kako ja idem do nekog otoka policijskim brodom. Kako ću ići, hoću li plivati? Božinović je objasnio kako funkcionira sustav prema štićenim osobama. Svi imamo isti tretman, a način na koji ga mi koristimo je skroz normalan. Mi ćemo do Dugog otoka policijskim brodom, ili na Hvar. Nećemo za to dizati Black Hawk ili vojni helikopter. Milanović nas napada mjesecima za odlazak u Helsinki na sastanak sa finskim premijerom. Svaki naš posjet je u potpunosti transparentan, nema zlorabljenja. Ne idemo vojnim sredstvima - komentirao je.

Plenkovića je zasmetalo što je u fokusu priče postalo tko otkriva podatke o letovima, a ne razlozi zbog kojih Milanović koristi vojne helikoptere.

- Vidimo dvostruke kriterije u političkom prostoru. Da je ovo napravio predsjednik HDZ-a, mi ovdje ne bismo mogli disati od komentara. Sada vidimo kako su se neki uprli ne bi li skrenuli pozornost. Ovo je fantastična vježba za licemjernu ljevicu. Sada pokušavaju zaboraviti kršenje Ustava, e pa nećemo - komentirao je.

Većina je stabilna, komentirao je Plenković o raskolu Domovinskog pokreta nakon održanih izbora prošle subote.