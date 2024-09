Božinović o korištenju policijskog glisera: Policijski brod ide uvijek tamo gdje je štićena osoba prve kategorije

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u utorak kako policijski brod ide uvijek tamo gdje je štićena osoba prve kategorije jer je to dio osiguranja tih osoba. "Policijski brod ide uvijek tamo gdje je štićena osoba prve kategorije. To je njihov posao. Ako je štićena osoba prve kategorije npr. u ovom trenutku na Hvaru ili na Braču, tamo je i policijski brod bez obzira kako je ta osoba doputovala tamo. To je dio osiguranja tih osoba", rekao je Božinović novinarima prije sjednice Predsjedništva HDZ-a upitan koliko je često premijer Andrej Plenković koristio policijski gliser.

Napomenuo je i kako taj podatak policija nikada nije komunicirala jer se radi o zaštiti štićene osobe prve kategorije. "Bilo je više takvih situacija kada se vršio pritisak na policijske službenike prije svega iz medijske sfere i nikad to nisu komunicirali", kazao je. Smatra i kako je, vezano uz trošenje državnog proračuna, jeftinije da, ako je predsjednik ili štićena osoba na otoku, jeftinije da dođe brodom koji će tamo biti ovako ili onako.

Pojasnio je kako štićene osobe prve kategorije imaju osiguranje kojeg se oni niti ne mogu odreći te je policija uvijek tamo. "To su brodovi koji su ionako u tom akvatoriju. Oni su angažirani u svakom trenutku kada je u pitanju štićena osoba prve kategorije", kazao je. Time se referirao na Nacional koji, pozivajući se na visoki policijski izvor, piše da je premijer Plenković putovao više desetaka puta tijekom svojih premijerskih mandata na otoke Hvar i Brač koristeći policijski gliser, točnije, policijsko ophodno plovilo koje se koristi za nadzor mora i granice.

Novinari su Božinovića pitali i o koncertu u Splitu, odnosno o pjesmi "Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo" koju je uz pratnju benda izveo Alen Islamović dok je na videozidu iza njih prikazana zastava bivše države, te zahtjevu Domovinskog pokreta za izgon tog pjevača iz Hrvatske. Božinović je kazao kako je 'prilično degutantno' izvoditi tu pjesmu danas u Hrvatskoj. "Nemam nikakvo opravdanje za to. Međutim, ne možemo govoriti o tome da je utuživo reproducirati neku pjesmu koja je nastala prije 40-tak godina. Time se policija nikada nije bavila", ustvrdio je.

Novinare je zanimao i komentar napisa Nacionala prema kojima je novi ministar gospodarstva DP-ov Ante Šušnjar izdao nalog da se mimo MUP-a kupe bljeskalice za službeni automobil koji koristi. Božinović je rekao i kako nema informaciju da ministar gospodarstva Ante Šušnjar ima tzv. bljeskalice na automobilu. "Nemam tu informaciju. Ja se nadam da nema jer se po zakonu zna tko i u kojim situacijama može koristiti te bljeskalice", kazao je.