Plenković: To je imbecilna izjava, neka Hasanbegović dođe ovdje i pogleda ljude

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj nije dobra. Raste nam broj novozaraženih. U posljednja 24 sata zabilježeno je 7.094 novih slučajeva zaraze. Preminulo je 50 osoba. Premijer Andrej Plenković posjetio je danas KB Dubravu i sastao se s ravnateljem Ivicom Lukšićem te Kriznim stožerom i užim vodstvom bolnice. S njim je bio i ministar zdravstva Vili Beroš. Razgovarali su o daljnjoj borbi protiv Covida-19, povećavanju kapaciteta covid odjela te organizaciji sustava.

Premijer je nakon sastanka dao izjavu za medije.

"Nažalost, danas je preminulo 50 naših sugrađana. Hrvatski zdravstveni sustav je funkcionalan i ima kapaciteta skrbiti za sve pacijente. Ja još jednom ukazujem da Hrvatska ima cjepiva i pozivam sve koji se nisu cijepili da to učine. Predlažem da svi oni koji nisu cijepljeni to učine, da svi koji su prije nekoliko mjeseci primili drugu dozu da prime treću dozu", kazao je premijer.

"Sve smo učinili da je cjepivo tu i sada je tu još jedan korak, a to je da se ljudi cijepe. Imajmo na umu da svaki necijepljeni u biti uzima mjesto onome koji ima neku drugu vrstu bolesti. Ovo je pitanje i osobne odgovornosti i solidarnosti prema onima krhkijima. Još jednom cijepiti se", kazao je.

Ravnatelj Lukšić zahvalio je premijeru. "Kao što ste svjedoci, svakim danom smo pod pritiskom Covid bolesnika, no mogu reći da činimo sve da osiguramo skrb svim našim pacijentima. Primili smo noćas 28 Covid bolesnika, to očekujemo i sljedećih dana i jedini način da izađemo iz krize je cijepljenje", kazao je ravnatelj.

Ministar Vili Beroš je još jednom upozorio na situaciju. "Veseli me da se građani od jutra cijepe, dobivam slike, svuda su redovi", kazao je.

"Može to biti njegovo pravo, ali njegovo pravo nije zaraziti drugog", kazao je na pitanje o izjavi zastupnika Zlatka Hasanbegovića da ima pravo imati virus. "Da smo htjeli uvesti obvezno cijepljenje to bi i najavili", kazao je Beroš na pitanje prelazimo li na obvezno cijepljenje. "Nismo razmišljali o obveznom cijepljenju", dodao je.

Mi smo sve ovo vrijeme upozoravali, govorili da se treba cijepiti. Mi smo kao država osigurali toliko cjepiva ne samo za naše građane, već i da ga doniramo. Potvrde će ići sukcesivno. Vladi je najvažnije zdravlje građana. Imamo cjepiva u izobilju. Svakoga dana smo mi govorili i jedan dio građana to ne akceptira. Drugo je na što smo mislili je gospodarstvo. Moramo brinuti o cjelini i ljudi moraju biti svjesni da je trgovina potrebna, promet je potreban, škola je potrebna. Izbjegnimo nekoliko dana neke aktivnosti koje su luksuz. Pričekajmo neko vrijeme. Ako situacija bude teža bit će širenja Covid potvrda", kazao je premijer.

Plenković je rekao da svi oni koji ne vjeruju u virus da dođu u KB Dubrava. "Svi oni koji pretendiraju da ovo ne postoji, neka dođu ovdje samo na 30 sekundi, mislim da bi promijenili mišljenje, i da se radi o njihovoj majci, suprugu, djeci - istog trena bi promijenili mišljenje", kazao je premijer. Ovo je vrlo teška bolest.

Komentirao je i izjavu Hasanbegovića. "Neka dođe ovdje i pogleda ljude. Ima šešir saborskog zastupnika pa misli da može lupati što želi. To je imbecilna izjava. Ja se s njim fundamentalno ne slažem", kazao je Plenković o izjavi Hasanbegovića.

Premijer je demantirao bilo kakve napise o smjeni ministra Maria Banožića.

"O ministrima odlučujem ja, kakva smjena. Ja čitam i gotovo da ne vjerujem što ljudi pišu", kazao je.

Dotakanuo se i predsjednika Zorana Milanovića.

"Ako vas netko vrijeđa, pljuje, red je da se odgovori. Pa nije politika nekakav balet. Političari neće šutjeti. Nije to sada, evo ti sad jedan obraz drugi, to tako ne ide. Mi možemo biti gori u retorici od njega ali nećemo. Do trenutka dok Milanović nije postao predsjednik ovog nije bilo. To je fundamentalna stvar", kazao je premijer.