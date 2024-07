Plenković o kandidatu HDZ-a za predsjedničke izbore: Imamo više ljudi na vidiku, one koji mogu pobijediti

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio kandidate za najuže stranačko vodstvo te program za unutarstranačke izbore pod nazivom "Zajedno za sve izazove". Izbori će se održati u subotu, a Plenković ovoga puta nema konkurenciju.

Andrej Plenković i ovoga je puta kandidat za predsjednika HDZ-a, a za zamjenika predsjednika Tomo Medved te potpredsjednike Oleg Butković, Ivan Anušić, Branko Bačić i Zdravka Bušić. Unutarstranački izbori održat će se na biračkim mjestima u općinskim i gradskim organizacijama HDZ-a te u organizacijama HDZ-a gradskih četvrti Grada Zagreba, a za članstvo izvan Hrvatske organizirano je glasanje na 12 biračkih mjesta.

- Pred nama su izbori za šest najviših dužnosti u stranci. Prije točno osam godina prvi put sam izabran za predsjednika HDZ-a, nakon više izazova, odlučili smo nastaviti s timom koji pobjeđuje - kazao je Plenković.

- Iza nas su ogromni projekti koji su Hrvatsku promijenili na bolje, iza nas je Pelješki most, dovršava se autocesta u Sisku, Koridor Vc, most na Svilaju, most na Gradišci, LNG terminal na Krku, pritom su s nama i Rafalei, za Croatia Airlines stižu novi Airbusevi., Hrvatska je danas zahvaljujući našem vodstvu u boljoj poziciji nego što je bila prije osam godina, građani su to potvrdili. To sve u jednoj atmosferi histerije i kreiranja lažne krize koju je kreirao kršitelj Ustava i njegovi jataci, koji su stvorili atmosferu kao da je u Hrvatskoj nemamo što jesti i kao da situacija u Hrvatskoj nije nikada gora. Lažno fabriciranje krize nije uspjelo - rekao je Plenković. Podsjetio je na atmosferu u političkom prostoru prije parlamentarnih izbora.

- Hrvatska je vidjela dvije Hrvatske, jednu agresivnu rušilačku koja razbija saborski inventar dok ja držim izvješće o radu Vladu, gdje se želi poslati poruka da nije bitno što radi Vlada nego da se stvori atmosfera lončarenja. Nisu uspjeli, HDZ je obnovio povjerenje građana - rekao je Plenković.

- Od sveopće histerije, nacija izađe na izbore sa 62 posto, ide ponovno na izbore za 5 tjedana. U medijskom prostoru što je tema europskih izbora, tko će biti predsjednik odbora za ljudska prava. Lažna kriza 17. travnja, na europskim izborima nema kršitelja ustava, na te izbore izlaze samo 21,5 posto birača. Da je stvarna kriza izašlo bi sto posto birača i nitko ne bi glasao za HDZ. Ostvarili smo najbolji rezultat na razini EPP-a - kazao je Plenković.

- Vrijeme je da se prestane trubiti o neistinama o odlasku u Bruxelles - rekao je. - Nama su sada ovi izbori prioritet. To su nam najvažniji izbori. Kad završi ovo, mi smo s time zaokružili politički ciklus formiranja nove vlade i formiranja sabora. Imamo dovoljno vremena, radimo ankete, želimo vidjeti tko su oni koji imaju najviše šanse za pobijediti. Kalendar nam nitko ne diktira izvana nego mi sami - rekao je te se ne osvrće na kritike oporbe.

- Oporba je mislila da će s kršiteljem Ustava pomesti HDZ pa nije - rekao je Plenković.

- Imamo više ljudi na vidiku, koliko god, one koji mogu pobijediti - odgovorio je pitanje imaju li koga na vidiku za predsjedničke izbore.